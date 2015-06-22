马云出席圣彼得堡国际经济论坛

俄罗斯时间6月19日下午（北京时间6月19日晚间），阿里巴巴集团董事局主席马云应邀出席第19届圣彼得堡国际经济论坛，并发表主题演讲。马云表示，互联网正在改变全球贸易，全球贸易将是每个企业应有的权利和自由，阿里巴巴希望帮助到所有规模的企业发展，帮助每个国家创造就业机会。为此，应该为这一代年轻人和中小企业建立新的规范、新的贸易秩序。

马云在俄阐释互联网改变全球贸易

当地时间6月19日17时许，马云与意大利前总理罗马诺·普罗迪、香港恒隆地产主席陈启宗、澳大利亚前总理陆克文等政商界领袖一同参加“与杰出人物对话”专场活动。活动现场，马云发表了题为《从IT到DT：商业和贸易的新时代》的主题演讲。这是马云首次面向俄罗斯的“剁手党”们介绍阿里巴巴的使命和愿景。俄罗斯商业咨询机构评价称，马云的参与将为圣彼得堡国际经济论坛加分。

马云首先以阿里巴巴旗下“全球速卖通”（Aliexpress）业务在俄罗斯的发展为例，引出了“互联网正在改变全球贸易”这一话题。两年前，全球速卖通举行了一次促销，结果巨大的包裹量一度令俄罗斯邮政系统陷入“堵塞”。经过发展，如今俄罗斯用户的购物需求持续增长，但收货周期已经缩短三分之二，只需20天、10天甚至更短，“因为互联网，我们需要以不同方式思考全球贸易”。

马云在演讲中表示：过去20年，世界经历了“全球化”，但那是大企业的全球化，在某种程度上也让这个世界变得不公平了；在未来的20年，全球贸易应该集中在让小企业有更大的发展空间。这应该是每个企业应有的权利和自由。“我们应该努力工作，支持这些年轻人和中小企业，拥抱DT时代，拥抱互联网，改变旧的规范，创造适合未来的新规范。这就是我来这里的原因。”他说。马云大胆提出，在中小企业跨境贸易的规则制定方面，作为市场主体的企业应当走在政府前面。

阿里全球速卖通成俄最大购物网站

当天晚间，马云还参加了由俄罗斯总统普京举行的知名企业家座谈会，并会见多位部级要员，包括俄罗斯联邦通信与大众传媒部长尼古拉·尼基福洛夫、经济发展部长阿列克谢·乌卢卡耶夫，以及联邦邮政CEO德米特里·斯特拉什诺夫。今年以来，俄罗斯政府正试图将经济增长动力从能源“三驾马车”（石油、天然气、核电）转向互联网经济、物流与跨境贸易，这三位掌管通信传媒、经济发展、邮政的部级要员正是决定俄罗斯互联网经济发展步伐的关键人物。据悉，马云与他们的会谈主要围绕阿里巴巴如何帮助俄罗斯建立起包括物流、支付、市场等在内的完整电商生态链。

统计显示，阿里巴巴集团旗下“全球速卖通”是俄罗斯最受欢迎和最大的购物网站，位列无线APP下载榜首，每月购买人数超1560万人次，平均每天有数十万个包裹从中国发往俄罗斯。速卖通在俄罗斯卖出商品，“最后一英里”的快递大都由俄罗斯邮政完成。早在2013年，速卖通举行了一次促销活动，由于包裹数量过于庞大，一度给俄罗斯物流体系造成颇大压力。俄罗斯邮政专门为此进行了大规模的系统优化，目前物流时效已大幅提升。公开资料显示，2010年，全球速卖通进入俄罗斯，发展至今，目前每天有数百万俄罗斯人访问这一网站，他们中的绝大多数来自二三线城市和偏远区域。速卖通给远离都市的俄罗斯人带去了大量优质商品，改变了当地很多人的生活。在俄罗斯的社交网站VK上，有超过200万的粉丝用照片和活动来表达他们对AE的喜爱。2013年12月俄罗斯新年前夕，俄罗斯儿童手绘圣诞老人的形象，竟然就是“中国老人”，因为他们的圣诞礼物和日常衣物都从全球速卖通购买。而俄罗斯日益壮大的“剁手党”们还自创了一个专门称谓——“淘戈利克”（“淘”和英文词根-holic的组合，意为“淘宝控”）。阿里巴巴的全球化电商生态和背后庞大的“剁手党”群体也引来俄企业界跃跃欲试。据悉，俄罗斯最大快消零售商（集团）ABK已正式入驻阿里巴巴旗下天猫国际，正在经由天猫国际更快更高效地接入中国市场。

圣彼得堡国际经济论坛被称为“俄罗斯达沃斯”，自1997年以来逐步成为全球瞩目的国际性经济论坛，吸引了大批政府和商界精英参与。今年第19届论坛共有来自114个国家、超过1600家企业参加，包括德国麦德龙集团、途易股份公司、波士顿咨询公司、英国石油、道达尔、荷兰皇家壳牌、意大利埃尼集团等国际知名企业。