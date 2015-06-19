油价亚市早盘下跌 因美元回升及页岩油产量提高预期

周五(6月19日)亚市早盘，油价小幅下跌，美元从隔夜低点微幅回升，美国页岩油产量年内预期提高增加了市场对供过于求的担忧。美元走强将令美国增加原油进口而进一步打压本地油价。





NYMEX原油7月到期合约亚市盘中下滑0.07美元至60.38美元/桶，隔夜收高0.53美元。布伦特原油8月到期合约价格下跌0.14美元至64.12美元/桶，较周四价格上升0.39美元。

坚挺的美元会使原油期货价格对于持非美元货币的投资更加昂贵，同时美国增加原油进口的潜在可能也将打压美国油价。

澳新银行(ANZ)周五表示：“布伦特原油与西德州轻质原油(WTI)价差缩小将促使市场增加进口而减少本地购买。”美国原油库存和汽油库存较1年前减少了12%，进口量提高而减少了本地的购买，例如从北达科他州的采购等。

美国页岩油产量预期年内仍将增加，即使目前已经减少钻井以应对油价45%的跌幅。

沙特石油部长Ali al-Naimi在与俄罗斯能源部长Alexander Novak会晤后表示，他对未来数月全球需求增长非常乐观。

Ali al-Naimi同时认为全球股市将会下跌，而油价会回升。世界第2大的原油供应方俄罗斯与世界最大原油出口国沙特阿拉伯计划在圣彼得堡举行的经济论坛上商讨广泛的合作协议。

美国5月消费者物价指数记录了逾2年来汽油价格的最大增幅，显示低油价对通胀减缓的影响已经在消失。其他经济数据显示美国经济势头在1季度疲软后开始恢复。

欧元区领导人将会在下周一举行紧急峰会，试图突破希腊债务危机困境。

国际原油价格周四(6月18日)小幅回升，美国NYMEX原油期货价格一度上涨接近61美元至60.89美元/桶，但随后回落，目前暂时稳定在60美元以上。布伦特原油期货价格也在震荡后稳定在64美元附近。美元指数走低对原油价格起到提振作用。美国NYMEX原油7月期货下周一将到期交割，临近交割日平仓等因素影响了期货价格。

美元指数周四跌至一个月以来最低水平。市场原本期望美联储能够在昨天的政策决议中给出加息的明确信息，但是美联储偏鸽派的言论以及对经济复苏不平衡的担忧使市场的期望泡汤。另一方面，认为希腊债务问题临近尾声，将很快出现定局的因素也使欧元得到一定提振，兑美元上涨。

市场调查公司Genscape数据显示，美国NYMEX原油期货交割地库欣原油库存本周截止到周四下降87万桶。但尽管美国原油库存数据近期一致下降，国际原油价格仍然难以冲破上方阻力。周三EIA数据显示，美国近期原油需求上升的现状似乎并没有长期持续的迹象。

Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis表示，“本交易日的原油价格能够达到高点主要是美元走软的作用。但是随后很多交易员在高点纷纷结利出场，使原油价格重新下挫。”

周三EIA的数据显示，库欣原油库存上周出现了自4月中旬首次库存上升。ICAP原油经纪Scott Shelton表示，“市场价格不断回到其60美元的中值，近期主要推动原油价格涨势的就是来自汽油的需求，目前市场的主导将是精炼原油产品的影响。如果汽油需求能够提振整体原油价格那当然最好，但不幸的是，汽油的需求只能是短期内一个小插曲，不能在长期成为主要原油价格提升动力。”