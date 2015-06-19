(现货黄金收盘)FOMC鸽派声明鼓舞多头

美联储鸽派政策声明继续发酵，黄金守稳隔夜涨幅进一步上行刷新逾三周高点1205.50美元/盎司，日内收涨17.31美元.

国际现货黄金周四（6月18日）守稳隔夜涨幅，并进一步上行突破1200关口，刷新逾三周高点1205.50美元/盎司，因联邦公开市场委员会（FOMC）政策声明偏于鸽派，下调了明后两年利率预期，这表明美联储在首次加息后将更为缓慢地收紧货币政策。

但声明显示，美联储很可能在年内加息两次，加息预期下，黄金的涨势或受限。

进入6月来，希腊和其债权人就新的资金援助计划的条款仍争执不下。这一争议引起市场对希腊可能最快会于本月在国际货币基金组织贷款上违约的担忧。

齐普拉斯周三仍坚持其一贯的强硬立场，他声称IMF的政策对希腊现状负有“刑事”责任，并表示希腊在养老金方面没有让步的余地。

面临迁延日久的谈判，国际货币基金组织(IMF)对于希腊的耐心几乎耗尽。IMF主席拉加德(Christine Lagarde)周四向希腊发出了最后期限通牒。拉加德表示，如果希腊在6月30日不能向IMF偿付大约15亿欧元的款项，将不会给予该国宽限期。

19个欧元区国家的财长周四齐聚卢森堡，商量希腊债务协议问题，希望能够在此次会议上达成协议，不过市场普遍认为突破的希望不大。

周四（6月18日）走势表述：

国际现货黄金亚市盘中开于1184.70，刷新日内低点1183.80后震荡上行，最高触及1192.00美元/盎司；欧市开盘后，黄金进一步上行直逼千二；北美盘中，黄金刷新逾三周高点1205.50美元/盎司。

国际现货黄金周四开于1184.70,最低下探1183.80，最高触及1192.00，收于1202.01美元/盎司，上涨17.31美元，涨幅1.46%。

基本面利好因素：

1.美国劳工部(DOL)周四(6月18日)公布的数据显示，美国5月核心CPI月率仅仅增长0.1%，创今年最小增幅，预期增长0.2%，前值增长0.3%。扣除食品和能源等价格波动性较大的产品之外，美国5月核心消费者物价指数(CPI)依然疲软，表明通胀反弹可能仍然需要一段时间，才能达到美联储的目标位。

2.联邦公开市场委员会（FOMC）6月货币政策声明下调了2015年经济增长预期和明后两年利率预期。美联储主席耶伦称尚未看到加息的条件，就业市场的一些周期性疲软因素依然存在，薪资增速依然受抑，就业参与率低于趋势估值。

3.国际货币基金组织(IMF)因与希腊存在重大分歧，上周决定退出在布鲁塞尔的谈判后，希腊与债权人的谈判周日破裂，双方趋于强硬，希腊周二（6月16日）暗示不会做出进一步让步，双方的谈判陷入僵局。希腊正一步步滑向债务违约，危及它在欧元区中的前途，该国还有不到一周的时间去接受援助贷款的条件，欧元区预定在本月月底撤会对希腊金融安全支持。

4.周一（6月15日）公布的数据显示，美国6月纽约联储制造业指数录得-1.98，远低于预期值6.0，前值3.09，。同时公布的美国5月工业产出月率下降0.2%，预期增长0.3%，前值下降0.2%。

基本面利空因素：

1.周四（6月18日）公布的数据显示，美国6月13日当周季调后初请失业金人数减少1.2万至26.7万，预期27.5万，前值27.9万人。上周初人数创下今年5月9日以来的低位，表明世界第一大经济体的劳动力市场延续强劲的复苏势头。

2.美国费城联储(Philadelphia Fed)周四(6月18日)发布报告称，其辖区内6月份制造业活动升至半年以来的高位，表明该辖区内的制造业活动可能开启强劲复苏的态势。数据显示，美国6月费城联储制造业指数升至15.2，创下去年12月以来的最高水平，预估为8.0，5月为6.7。

3.美国谘商会(Conference Board)周四(6月18日)发布报告称，美国5月领先指标月率增长0.5%，维持稳健的改善势头，或表明全球第一大经济体未来经济增长或逐渐强劲。数据显示，美国5月谘商会领先指标月率增0.7%，至123.1，预期增长0.4%，前值增长0.7%。

4.美联储维持2015年利率预期，很可能在年内加息两次，加息预期下，黄金的涨势或受限

5.美国商务部（DOC）周二（6月16日）公布的数据显示，5月份房屋开工为103.6万套，4月修正为117万套，两个月数字达到2007年最后两个月以来的最佳水平。彭博调查81位经济学家对5月数字的预估中值为109万套。过去两个月美国建筑商新开工的住宅项目达到七年之最，行业进入最繁忙的时节。数据显示美国的住宅地产市场持续向好，一改年初的低迷，后者受累于恶劣天气和美国经济总体增速的放缓。就业改善以及薪资上升，而借贷成本仍然低廉，让美国人心情舒畅，有望提振今年下半年的住宅销售。

同时公布的数据还的显示，美国 5月营建许可总数127.5万套，高于前值114.0万套和预期110.0万套。

前景展望：

1.海外知名技术分析机构FX Empire周四(6月18日)在报告中表示，金价在美联储FOMC会议后上行。如果金价能够突破1190水平，那么将得以继续走高。最终而言，该机构认为长期的金价是将上行的，但市场会有不少波动。FX Empire指出，美联储不太可能快速的大幅升息，这会推动金价走高，金价可能很快就触及1220美元/盎司的水平，下行支撑很显然在1180的水平。总体而言，黄金市场仍然在盘整中。

该机构表示，那些所谓‘聪明的钱’都开始买入黄金并且持有黄金。不过另一方面，基本面黄金的疲软因素仍然在，金价却没有下跌，这通常是空头失去控制的第一个迹象，因此金价可能很快开始回升。对长期投资者来说，这是很好的机会。

2.周四(6月18日)根据ISA Bullion日内公布的报告显示，黄金昨日先抑后扬，主要因美联储FOMC会议倾向鸽派并下调利率预期。

根据凌晨的利率决议来看，美联储不太可能在今年年内仓促加息，这成为黄金上升催化剂。另外，由于欧元/美元如期走高，英镑/美元也连续大涨，美元可谓是背腹受敌。尽管金价上升过程中可能遭遇来自不同方面的噪音，但我们预期金价将最终涨向1220阻力。

3.交易商iiTrader分析师在周四的报告中指出，金价升至1200上方后可能引发空头回补，进一步升至1220水平。然而，iiTrader也警告交易员需要关注100日均线和200日均线阻力，分别为1201.30美元/盎司和1209.60美元/盎司。

4.德国商业银行(Commerzbank)周二(6月16日)在周度分析报告中称，尽管金价守住了下方1162美元的支撑，但整体来看仍处于一个下行态势中。德商银行表示，此前金价下探1162美元的78.6%回撤支撑之后，目前已小幅反弹至1180美元附近，但短期市场仍在一个下行趋势中，上方空间被1277/1232美元的50%回撤阻力抑制，而下方的主要支撑在1162美元和3月低位1142.87美元。下行方面，该行指出，若金价跌破1162美元支撑，不排除进一步下探1142美元。同时，尽管长期风险相对偏中性，但并不肯定之后金价能否守住1142美元，更长期的支撑位在1095美元。至于上行方面，该行认为，如果金价能从1162美元持续向上反弹，则有希望重新上探1227/33美元阻力。然而，在金价收在55周均价1230美元前，难以轻易看涨。

周五关注：

23:40 2015年FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯在美国国家经济研究局东亚经济研讨会上发表政策讲话