俄油：美国操纵国际油市 OPEC影响已减弱

俄罗斯石油公司（Rosneft）总裁Igor Sechin周三称，美国正在操纵全球原油市场，石油输出国组织（OPEC）的影响力已经减弱。

“实质上，拥有所有金融和技术工具的唯一市场是美国市场，其已经成为关键的监管调节者。”Igor Sechin对记者们表示。他还称，美国的油价为全球原油产业定下了基调。

他重申，OPEC对油价的影响力已经减弱。Rosneft是全球第五大原油生产商。

质疑OPEC在国际原油市场地位的，Igor Sechin不是第一位。华尔街见闻提及，美银美林大宗商品主管Francisco Blanch早在4月接受CNBC采访时就表示，OPEC对于油价的影响力已微乎其微。市场本身的自我调控已取代OPEC成为油价涨跌的关键因素。

高盛大宗商品策略师Jeff Currie则在去年10月的报告中指出，美国页岩油生厂商正在对OPEC的定价权构成压力。甚至连美联储前主席格林斯潘都认为，OPEC的时代已一去不返。

连沙特石油部长Ali al-Naimi都在3月承认，目前（当时）的市场情况已经超出了OPEC所能控制的能力范围。

得益于页岩油繁荣，美国一跃而起跻身全球产油大国之列。美国当前的原油产量占全球总产出的10%，较2008年的不足6%大幅增长。

在国际油价下跌之际，OPEC非但不减产挺价，反而纵容成员国加大产量，几乎每月的实际产出都超过了配额上限，以此努力维持其在全球的市场份额。但该组织的市场占有率目前已降至1979年的1/3左右。彼时，其市场份额超过了50%。

OPEC自身也深受油价下跌和市场份额下滑之苦。OPEC本周二公布的年度报告显示，12个成员国去年出口收入为9930亿美元，从2013年的1.1万亿下滑，降幅达11%。这也是他们的出口收入自2010年以来首次降至1万亿美元以下。

受供应过剩影响，国际油价一度大跌，已从2014年6月的峰值每桶115美元跌至目前的64美元左右，跌幅接近50%。Igor Sechin称，在可预见的未来，预计原油市场波动会更大。

不过，他还表示：“但长远看，在两三年内，（油市）将呈上升趋势。”企业成本上升将会推动油价走高。