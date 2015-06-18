快涨慢回还要涨的 黄金价格还有逆袭之机

昨天黄金(1197.00, 20.20, 1.72%)价格基本上无操作，全天行情清淡的可怕，不过晚上的利率决议倒是给了我们惊喜，昨晚有点跌幅，不过显然利率决议并不看空。

黄金价格在1181挂多单，止盈在1186，晚间最高1188，5点利润收入囊中，鸽派决议支撑涨势，不过黄金价格能涨多高还要看上方阻力的得失点，目前首要的就1192一线。

基本面分析

周四欧洲时段，投资者需要密切留意英国方面公布的零售销售数据，近来英国薪资增长上升提振英镑走强，该数据是否能够进一步助力英镑值得投资者期待。另外，欧元区方面欧洲央行还会发布经济公报，投资者也可以稍加留意。

纽约时段，财经日历市场又迎来美国一系列重要经济数据的考验。尤其是美国的通胀数据，料对市场产生重要影响，投资者应该密切关注。

另外，来自希腊方面的最新消息，投资者也可以稍加关注。周四欧元区财长在卢森堡召开会议，对于希腊是否能在此次会议上达成援助协议的最新动态将会影响市场走势。

技术面分析

周线上黄金的价格三连阴下破局部三角后，上周收带长上影的阳线完成下破回踩的过程，那么黄金价格表现形态上将再次下探，正好暗合大趋势的下跌周期。

趋势线上，国际金价均线和MD信号均只是跌势周期，所以做逢高空的趋势，除非国际黄金价格能强势突破1200的关口才停止看空。

不过在利率决议之前很难实现上破，即便国际黄金价格能冲高到1200，预计也会快速回落等耶伦决定短期方向，技术上逢高做空，下破1162新低则至少还能有20点的空间。

综合研判

昨日1176多单跟进保本止损不动，今日金价建议在1185附近逢低做多，上破1188顺势做多，目标先看1200关口争夺，上破短线看1205~1210，或者波段持仓亦无不可！