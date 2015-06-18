国际黄金定价有了中国声音

伦敦洲际交易所（ICE）基准管理机构6月16日批准中国银行参与伦敦金银市场协会（LBMA）黄金定价，从而使中国银行成为直接参与洲际交易所伦敦金定价的首家亚洲银行，此举有力彰显了中国银行全球市场交易及服务实力和水平，将进一步提升中资机构对国际黄金定价的话语权。

伦敦黄金市场有着悠久的历史，而且长期以来都是全球现货黄金的定价中心，伦敦黄金定盘价是国际市场普遍接受的价格指标，被广泛应用于生产商、消费者和金融机构之间的交易结算，同时也是众多黄金衍生交易合约的定价基准。近一个世纪来，伦敦金定价机制主体均为欧美银行。

中国银行伦敦分行行长孙煜在接受本报记者采访时介绍说，伦敦金定盘价此前一直由5家欧美银行主导，并通过电话沟通进行定价，定价权局限于少数几家银行手中。尽管中国是全球黄金第一大生产国、第一大消费国，但长久以来中国的金融机构无法直接参与到伦敦金直接定价中，中国的黄金话语权与市场体量不匹配。

今年3月，洲际交易所旗下定价管理机构（IBA）正式推出伦敦黄金竞价电子平台，进而取代了自1919年以来运行的伦敦金定价机制。孙煜说，改革后的伦敦金定价机制延续了此前每日公布两次定盘价的安排，但采用电子平台竞价方式汇集交易委托，由IBA工作人员担任定盘价主持人，并扩大了参与机构数量，不仅更加便于参与者进行操作，同时大大改善了竞价过程的透明度及公正性。

据了解，中国银行加入之后，目前，共有8家银行和金融机构参与每天两次竞价的银行，包括中国银行、巴克莱银行、高盛、汇丰银行、摩根大通、法国兴业银行、加拿大丰业银行和瑞银集团。

路透社在报道中说，作为中国黄金市场最大的报价行和最国际化的市场参与者，中国银行成为伦敦黄金直接定价行，通过参与全球所接受和运用的伦敦金美元基准价能够反映中国黄金行业和市场的供需，代表了中国黄金市场走向国际，同时也推动了中国黄金市场的国际化，增强中国在国际黄金市场的话语权。英国《金融时报》认为，中国银行成为亚洲首家伦敦黄金直接定价行，将赋予全球第一大黄金消费国在全球金价方面的更大话语权。

记者在采访中了解到，中国银行很早就涉足境内外黄金市场，此次中国银行成为伦敦金定盘价的直接参与银行，利用多年的交易经验为客户提供交易产品和服务，将更加有效地联通境内黄金市场和境外黄金市场，促使国际黄金市场的定价能够反映中国市场的供需状况，有利于国际黄金市场的定价更加全面、真实、客观，同时也会大大增强中国在国际黄金市场的话语权，并推动中国黄金市场的国际化。

孙煜说，成为伦敦金直接定价行后，中国银行将不断提升市场参与度，开发推出基于伦敦金定价的产品及服务，为客户节省交易成本、引入更为透明的交易机制，为黄金产业等实体经济发展提供有力的金融支持。