中国货币市场：回购利率持稳，受IPO影响券商等机构融入难度加大

路透上海6月16日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率较上日变动有限。虽然总体供给未见明显收缩，但受跨新股IPO期限资金需求高企影响，券商、基金等部分机构融入资金难度加大，资金价格仍有上浮压力。

交易员表示，早间财政部国库现金定存招标，对流动性增益不太明显。在新一轮IPO与半年度考核压力叠加的下半月，回购利率波动可能加大；短期来看，本周到期的MLF(中期借贷便利)会否续作值得关注。

上海一银行交易员称，早盘资金面总体均衡，供给上大行融出不减。不过中间机构融出相对谨慎，使市场流动性减弱，抵押信用债借钱有一定难度。

她认为，考虑到大行目前资金充裕，本周到期的MLF不再续作应是大概率事件，“钱不好借主要还是结构性紧张。如果把结构调整到位的话，现在的(资金)量满足市场需求应该是绰绰有余的。”

上海一券商交易亦提到，“感觉除了大行以外的都有点开始谨慎出钱了。”期限方面，七天和跨月资金价格较高、相对难借。

他认为，早间1,000亿元的国库现金定存招标对资金面的缓和效应有限；央行逆回购续停，亦未向市场释放积极信号。随着明日新股网上申购开始启动，资金价格波动可能还会加大。

沪深股市6月17日-23日将合计有25只新股发行，其中20只网上申购日集中在周四和周五(18-19日)，包括大盘股国泰君安证券。

中国财政部周二投放千亿元人民币国库现金定期存款，助稳日前显紧的流动性。公开市场常规操作层面则继续袖手旁观。另外，近期将有7,000亿元人民币左右的MLF到期，其续做与否也引发关注。

国信证券最新报告指出，据推算周三(17日)或周四(18日)，3月份操作的MLF面临到期，预计总规模约6,700亿元。由于实体经济信贷需求偏弱，大量资金积压在货币市场，且MLF利率相对偏高，因此银行续作MLF的意愿将较为有限，即MLF到期可能会收回。

长期资金方面，三个月期Shibor 继续小步走高，最新报价2.9810，较上日涨2.1个bp(基点)；一年期Shibor 则持稳于3.40%不变。