中国央行：年底前上线人民币跨境支付系统 推广人民币使用

中国人民银行(PBOC)周四(6月11日)发布人民币国际化报告称，中国将在2015年底前上线运行人民币跨境支付系统(CIPS)，该跨境支付系统的第一期将在上海上线运行，计划将运行时间设定为9:00-20:00，部分满足亚洲、大洋洲和欧洲等时区人民币业务发展的需要。

中国人民银行(PBOC)周四(6月11日)发布人民币国际化报告称，中国将在2015年底前上线运行人民币跨境支付系统(CIPS)，以便推广人民币在全球的使用。

央行表示，该跨境支付系统的第一期将在上海上线运行，计划将运行时间设定为9:00-20:00，部分满足亚洲、大洋洲和欧洲等时区人民币业务发展的需要。一期采用实时全额结算方式，主要服务于跨境贸易结算、跨境直接投资和其他跨境人民币结算业务。

中国正想尽办法以提高人民币在全球的使用，其试图把人民币添加到国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)篮子货币中。美元、欧元、日元和英镑已经在这个篮子中。中国央行过去一年还指定了包括首尔、吉隆坡和曼谷在内11个城市的人民币清算银行。

华侨银行经济学家Tommy Xie称，“人行推出CIPS是人民币国际化的重要一步，该系统将提高银行结算人民币的效率并降低其成本，因为其会消 除在世界各地银行之间的时间和技术壁垒。”

央行报告还显示，中国将积极支持境外央行类机构将人民币资产纳入其外汇存底，并研究取消境外央行类机构投资境内银行间债券市场的额度限制。