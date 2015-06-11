中车复牌引QFII重注博弈 期指做空亦大赚

复牌后的“神车”让A股投资者摸不着头脑——首日一字涨停的中国中车次日翻脸跌停。对于“神车”后市走向，有看空分析称，前期涨幅过大已消耗合并利好，而短期难再有超预期题材；另有机构却仍在大举买入，看好后市上涨空间。分析人士提醒，市场风格切换的系统性仍值得警惕。这边厢多头市场追高被套，另一方面，即便股指期货随着牛市行情水涨船高，空头玩家依然能够稳定获利。

复牌后的“神车”让A股投资者摸不着头脑——首日一字涨停的中国中车次日翻脸跌停，令不少资金遭遇单日“秒套”20%。周三该股再度暴跌9.73%，至26.52元。

对于“神车”后市走向，有看空分析称，前期涨幅过大已消耗合并利好，而短期难再有超预期题材；另有机构却仍在大举买入，看好后市上涨空间。分析人士提醒，市场风格切换的系统性仍值得警惕。

中国中车最新融资余额为65.64亿元，较6月8日融资余额63.24亿元相比，环比增加了2.40亿元。可以看出，在中国中车股价上演“过山车”背后，仍有融资客在加仓买入。

尽管神车股价跌势汹汹，但仍有部分机构投资者大举买入。

上海证券交易所公开交易数据显示，6月9日，累积买入金额居前的四家席位均为机构专用席位，合计买入约22.62亿元；但也有三家机构专用席位在当日卖出，但合计卖出金额仅为上述买入金额的一半，为11.90亿元。

有机构分析师认为，“一带一路”战略下，中国中车等相关概念股仍存在再次走强的可能。另有观点称，“今年是国企改革的元年，后续相关个股仍有持续催化剂。”

与此同时，在中国中车复牌前公布的最新股东名录中，截至今年5月28日，马来西亚国家银行在今年二季度还大举增持了2688.14万股至7320.98万股，位居第六大股东，列机构持股榜首席。

但由于中国中车股价连续两个交易日大跌，其持股市市值也快速缩水。若持股未变的话，马来西亚国家银行在中国中车复牌3个交易日以来，已浮亏逾2亿元，达21450.47万元。

空头另辟蹊径大赚

这边厢多头市场追高被套，另一方面，即便股指期货随着牛市行情水涨船高，空头玩家依然能够稳定获利。而5月底市场巨震至今，空头在此轮行情中火中取栗、华丽转身的不在少数。

从数据上看，期指空头持仓近期出现微妙变化。 5月28日IF期指净空持仓开始跃升至1.38万手，此为4月16日以来的最高持仓。随后净空持仓继续增加，6月3日一度达到2.75万手左右，但随后4天空头持仓则有所下降。

据业内人士向媒体介绍，“6月5日上午，我在5280点附近(指沪深300股指期货)开了几手空单，随后再到5150点附近开了对应数量的多单，通过对锁的方式基本上能保持自己平稳的进行获利。”

有期货公司人士介绍，上述对锁的方式是一些空头玩家获利方式的一种，在高位开了相应数量的空单，然后到低位开相应数量的多单，没有平仓直接锁定了利润。此外，还有一种方式则是包括先平仓一部分空单，减仓之后再锁定利润。

不过尽管巨震让不少空头有获利空间，但从最近的一些迹象来看，空头已开始逐渐显示出撤退意愿。

根据历史数据显示，从5月下旬到6月3日，期指3个品种的持仓额曾从5400亿元增至6000亿元，而从主力席位整体持仓量来看，自5月21日以来，前10名和前20名净空持仓量也在持续上升。但从6月4日开始，净空持仓量却出现了连续的快速下降，其中6月4日、5日两日的空头数据情况表现得最为明显。