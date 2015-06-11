最大黄金ETF持有量跌至金融以来最低水平 市场情绪惨淡

SPDR黄金ETF的总持有量跌至704.22吨，是2008年9月以来的最低水平。Alliance Financial LLC的交易主管Frank McGhee表示：“目前投资者们持有或者增持黄金的兴趣是非常有限的。”

全球最大的黄金ETF，SPDR黄金ETF的持有量在周三(6月10日)继续流出，总持有量跌至704.22吨，是2008年9月以来的最低水平。

自2013年金价大跌以来，黄金ETF就一直呈流出状态，今年年初SPDR黄金ETF曾一度有过流入，但随着金价的回落，自3月以来一直处在持续流出的状态中。

Alliance Financial LLC的交易主管Frank McGhee表示：“目前投资者们持有或者增持黄金的兴趣是非常有限的。”

今年对美联储升息的预期是黄金市场的一大不利因素，目前市场普遍预期9月美联储将升息。

McGhee称：“升息意味着美元走高，即使美元不走高，升息也会影响通胀，对黄金不利。”

Trading Advantage的高级市场策略师Scott Bauer接受彭博采访称，无论是技术面还是基本面来看，黄金的趋势都是下行的。

Bauer认为，近几个交易日金价的上涨是难以持续的，还是会受到上周非农良好表现的影响。

“另外，对美联储升息的预期一直在，因此也会对黄金有所压力。”

Bauer认为，过去几周乃至过去几个月，金价一直是在震荡走低，“1200美元/盎司的水平是很关键的一个水平，但金价还是跌破它了。”

Bauer认为，接下去的一个关键支撑就将是1150美元/盎司水平。

“尽管近几个交易日金价有所上涨，但总体的趋势仍然是下行的。”

Bauer表示，曾经顽强的1200美元/盎司支撑水平将变成非常顽固的阻力水平。