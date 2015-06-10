6月10日现货原油操作建议及分析

基本面分析：
美国石油协会(API)于周二(6月9日)发布的行业版数据显示，美国上周(6月6日当周)的API原油库存锐减670万桶，至4.42亿桶，结束之前连续两周增加的趋势，众多分析师乐观地预计会下降172万桶，前值增加180万桶。作为美国NYMEX原油期货交割地库欣地区的原油库存也减少了94.6万桶。与此同时，美国上周API汽油库存也减少387万桶，预期会增加2.8万桶。API原油数据发布后，原油市场涨幅扩大。
值得一提的是，美国能源信息署(EIA)将于周三(6月10日)发布政府版美国原油库存报告。美国NYMEX7月原油期货价格周二收盘上涨2.00美元，涨幅3.44%，报60.14美元/桶，因为多头在短期性地蛰伏之后重新入市，并踊跃押注美国原油库存再度下降，美元走软和中国宽松预期也都利好油市。美国上周API原油库存锐减670万桶，美油涨幅迅速扩大至2.48美元(4.29%)，刷新日高至60.66美元/桶。
行情回顾：
回顾日内行情走势，亚盘价格窄幅震荡上行，欧美盘时间段价格快速上涨创日内新高。
技术面分析：
原油从日线走势图来看，K线价格上穿布林带中轨，且MACD动能绿柱逐步缩量，加之CCI指标向上运行，整体综合来看后期行情有上涨需求。日内短周期从四小时图来看，均线系统呈多头排列，且MACD指标上穿零轴，但KDJ指标在80上方超买区运行，综上所述，亚盘价格看回调做多。
操作策略：逢低做多为主。
原油（元/吨）
2860附近做多，止损30个点，目标2920附近，
2940附近做空，止损30个点，目标2880附近。
以上点位以宁贵油盘面为准，其他平台请勿盲目套用；
具体操作建议可搜索咨询金珂云本人
重点数据关注：
16:00意大利4月季调后工业产出月率
16:30英国4月工业产出月率
22:00英国至5月三个月NIESR-GDP预估年率
22:30美国6月3日当周EIA原油库存
基本面分析：
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