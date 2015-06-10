土耳其大选执政党票数未过半 里拉计金价大涨影响需求

土耳其大选结果使得土耳其里拉大跌至历史新低，股指跌去5.5%。里拉计金价较2011年的历史高点有3%的涨幅

据“中央社”8日报道，在土耳其大选中，执政的正义发展党(Justice and Development Party，AKP)本次大选得票率最高，但远低于上一次2011年大选近50%得票率成绩。

在这场重洗土耳其政治版图的选举结果中，亲库德族的“人民民主党”(People's Democratic Party，HDP)轻松通过10%门坎，首次取得议席，进入国会。

根据土耳其的政党比例代表制，这意味着正义发展党自2002年首次执政以来，首度必须筹组执政联盟。

此次的选举结果粉碎了埃尔多安打算修改宪法，将土耳其从议会制转为总统制的梦想，一如他在这次选战中强打的议题。然而，修改宪法需要国会2/3的多数支持。

这一结果使得土耳其里拉大跌至历史新低，股指跌去5.5%。

目前，里拉计金价较2011年的历史高点有3%的涨幅，影响了土耳其国内的黄金需求。

一名伦敦的交易员表示：“黄金仍然不受全球市场参与者的欢迎。通胀的缺乏和对美国升息的预期都使得基金经理们远离黄金。”

不过丰业银行(Scotia Mocatta)在最新的报告中称：“如果别的资产类别开始修正，黄金市场可能会出现一些转机。债券有了一些下行，但股市还没有。”

丰业的报告还表示：“市场对希腊局势很有信心，任何震动都可能影响黄金。”

上海黄金交易所(SGE)的交易量在本周初达到了3周最高水平，但较过去6个月的平均水平仍然低了超过25%。

MKS表示，上周五金价的1163美元/盎司水平应该能够提供短期的支撑，而1180水平则将会有一些阻力。