希腊政府抛出发黄橄榄枝 欧元多头吹响反攻集结号

周一外汇市场中，欧元受到希腊政府发言人讲话的提振一路上扬，美元指数则受此打压下挫。希腊问题尽管近来进展并不顺利，但是谈判双方明显都在朝着协议达成作出努力，舆论多数也纷纷认为，最终希腊将与债权人达成协议。欧元区经济利好消息也在基本面上给欧元涨势提供了支撑。

上周外汇市场迎来一系列重磅数据之后，本周一(6月8日)市场聚焦于G7会议上面。美国、日本、英国、法国、德国、意大利、加拿大领导人齐聚德国就近来全球重要政治经济问题进行讨论。领导人们的言论将会体现各国政策的立场，左右市场走势。

自上周五美国5月非农数据意外大幅超出预期之后，美元一度产生了很大的上行动力。但是由于舆论认为美联储最快也要九月加息，在非农数据安抚了美多头的情绪之后，市场重新聚焦回更为迫在眉睫的问题，也就是希腊债务危机的新消息。大部分投行仍然坚持对欧元/美元实施逢高空的策略，认为最终希腊问题不管能否达成协议，都会对欧元产生打压。但是短线内仍然希腊问题的任何因素都仍然将会刺激敏感的市场，导致欧元短线的波动。

希腊问题已经影响外汇市场长达数月之久，从最开始的危机四伏到现在的狗血肥皂剧模式，希腊问题已经成为外汇市场人士每天必定关注的日常问题。在上周“又”一次与债权人谈崩之后，希腊方面今天早些时候重新向债权人方面抛出橄榄枝表示愿意妥协。尽管这个戏码已经在长达数月的希腊问题闹剧中上演了多次，但是此次政府发言人的言论仍然燃起了欧元多头的信心。市场认为，双方最终将会达成协议。

乌龙事件之后 欧/美再受希腊消息提振

周一早些时候外汇市场闹出一起乌龙事件。一位法国官员透露，美国总统奥巴马在G7会议中谈到美元强势是个问题。这让“强势美元”这一话题再度回到市场的聚光灯下，美元指数随后短线急挫50点，刷新日内低位。欧元等非美货币则小幅收复之前的跌幅，现货黄金持稳于1170附近。不过，令人啼笑皆非的是，随后美国官员否认奥巴马作出过上述言论，美元指数很快收复大部分跌幅。但在之后不久，希腊政府发言人表示，希腊方面愿意对债权人妥协，同时指出提前选举不在本届政府计划之内。这种积极的言论使欧元多头重拾信心，认为希腊问题将会最终得到解决。欧元/美元受此番言论影响走高，美元指数则重新下挫。

希腊政府发言人周一表示，该国政府将提交给贷款方的改革方案视作达成协议的基础，但也愿意为满足欧元区和国际货币基金组织(IMF)等债权人的需要而做出妥协。

“毫无疑问，我们的方案是出发点，”政府发言人塞克拉瑞迪斯在记者会上表示。“希腊代表团的使命是探索能满足双方的解决方案的可能性。”

他还表示，本届政府将履行完四年任期，不打算进行选举，而且政府在救助计划6月底到期后，不会寻求展期。

他表示，希腊政府正在寻求与债权人达成协议，补充称政府此前已警告称，政府寻求达成协议，从而可避免上周推迟偿还国际货币基金组织(IMF)款项的举措发生。

各国敦促希腊尽快达成协议

荷兰央行董事Job Swank在阿姆斯特丹的新闻发布会上表示：“希腊或者其他国家退出欧元区是我们从来没有经历过的事情，必然会带来冲击。”

Swank预计希腊退欧不会发生，他同时表示不清楚希腊退欧将会对荷兰经济造成怎样影响。

德国总理默克尔周一表示，希腊债务谈判所剩时间无几，如果希腊实施经济改革，则欧洲准备显示团结。她要求希腊政府立即采取行动，保住希腊的欧元区成员国地位。

默克尔称，在G7峰会上讨论全球经济所面临的风险时，涉及了希腊危机，但她不同意将此事件与2008年雷曼兄弟破产相比。

“我们希望希腊留在欧元区，但我们立场明确，即如果让我们与希腊团结一致的话，需要该国拿出提议并实施改革。”

“剩下的时间不多了。大家都在密集的工作。后天将是一个同希腊总理会谈的一个机会。现在每一天都很重要，”她说。

默克尔对记者表示，在德国埃尔茂宫开会的七国集团领导人赞同她留住希腊在欧元区的目标，并支持她要求希腊总理齐普拉斯必须拿出让债权人满意的经济计划。

欧元/美元反弹动力获得基本面支撑

周一欧洲时段，欧元/美元反弹上扬，挽回部分上周因强劲非农造成的跌势，日内德国工业产出数据表明，欧元区经济复苏与德国国内增长加速支撑了需求，同时出口增幅远超预期，这对于欧洲央行来说是一个好消息，因为其逾万亿欧元的购债计划目前正在实施，且已经产生效果。

德国4月份工业产值有所增长，欧元区经济复苏与德国国内增长加速支撑了需求，同时出口增幅远超预期，欧元区最大经济体二季度开局良好。

“从基本面来看，内需仍然强劲而且劳动力市场提供了支撑，”Oxford Economics Ltd.经济学家Ben May表示。

其同时补充道，“人们仍在担心今年晚些时候新兴市场的疲弱可能借由出口影响到德国。”

联邦基金利率期货合约显示，市场对美联储升息时间的预期从今年12月或2016年初，提前到了今年10月。截至周五晚间止，期货合约显示10月升息的可能性为51%。

路透调查显示，一级交易商对联邦基金利率目标今年年底的预估中值为0.625%，明年年底预估介于1.25-2.25%。接受路透调查的16家美国一级市场交易商中有13家预计年底前将升息两次。

5月非农就业报告强力支持了第一季的经济疲态主要源于暂时性因素的推测，因此升息的机率再度升高。”法国巴黎银行北美首席经济分析师Paul Mortimer-Lee指出。

德国商业银行(Commerzbank)固定收益部首席分析师Karen Jones表示，从汇价周线图上来看，欧元/美元反弹动能受压于2014-2015年下降趋势线。短线汇价仍偏向下行风险，并有可能走低至1.0875/19一线。