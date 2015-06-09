中国将可能在亚投行重大决策上拥有一票否决权

上月，57个成员国已就亚投行章程达成一致。亚投行将采取更精简的结构，中国将可能在重大决策上拥有一票否决权。

57个成员国已就亚投行章程达成一致。与世界银行、亚洲开发银行(简称亚开行)不同，亚投行将由一个无偿的、非常驻的董事会进行监管。亚投行总部将设于北京，工作语言为英语，招标将面向所有人开放。相比而言不同的是，亚开行的招标合同只面向其成员国开放。与世界银行及其他贷款组织不同，中国主导的亚投行将采用更精简的结构，这展示了北京在此大型项目中的快速和高效。

作为亚投行第一大股东，中国将可能在重大决策上拥有一票否决权。同时，亚投行也将赋予发展中国家更大的发言权。和国际货币基金组织[微博](IMF[微博])以及世界银行相比，发展中国家的地位有所转变。中国在这两家国际组织游说多年，致力于为发展中国家赢得更大的话语权。

布鲁金斯学会(Brookings Institution)资深研究员、前世界银行和美国财政部官员David Dollar称，“中国从现有的多边组织中获益良多，但现有组织并没有增加中国以及其他发展中国家的权重，他们经常行事低效并有官僚作风，这令人沮丧。”Dollar也曾为亚投行提供无偿咨询。

上月，57个成员国的谈判代表在新加坡就亚投行的基本框架达成一致。亚投行注册资本将为1,000亿美元。知情人士表示，亚投行章程的签约仪式将于6月底举行。若获得拥有50%以上投票权的10名成员批准，亚投行就可于2015年年底之前开始运营。

亚投行的投票权将考虑各成员国的出资额、经济规模，根据复杂的公式进行分配。在基本投票权之外，另加600票分配给每个创始成员国。亚太地区国家将拥有至少75%的投票权，和其他全球性组织相比，这令较小的亚洲国家拥有更大的话语权。