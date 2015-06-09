石化油服领跌两地石油股 因国际油价大跌及中国降价

周二(6月9日)因隔夜纽约原油期货大跌，且中国下调成品油价格，石化油服开盘领跌两地石油股。石化油服A股一度下跌4.3%,H股一度下跌2.6%。

美国NYMEX原油7月期货周一(6月8日)收跌0.99美元，或1.67%，报58.14美元/桶。伦敦方面，布伦特原油7月期货周一收跌0.62美元，或0.98%，报62.69美元/桶。国际原油价格受到周一公布的中国进出口贸易帐影响下跌，中国原油进口下滑，同时上周五OPEC决议维持下半年原油产量目标不变，使市场人士担忧原油供给过剩的情况可能会至少延续至年底。

中国发改委周一公告称，6月9日起汽、柴油供应价格每吨分别降低110元和105元人民币。

A股市场方面，周二开盘中国石化A下跌1.8%，中国石油A股下跌1.4%，中海油服A股下跌1.9%，泰山石油A股下跌3.1%。

港股市场方面，中国石油H股下跌0.4%，中海油服H股下跌1%。

周一(6月8日)中国海关数据显示，5月中国原油进口较去年同期下降11%，降幅为2013年11月来新高，中国因此让出全球第一大原油进口国的宝座。不过分析师却认为，尽管中国5月原油进口从记录高位回落，但6月的进口量料将回升。

中国海关周一发布的初步数据显示，中国5月份原油进口量降至2324万吨，为15个月最低。

上海大宗商品研究公司安迅思(ICIS)认为，中国将利用油价低、供应足之机开始购买更多原油以填充战略储备。

在石油输出国组织(OPEC)上周五(6月5日)决定维持产量目标不变后，中国有望进口更多原油的前景对该组织向供过于求的全球市场投放更多原油的战略构成了支持。

根据安迅思的消息，中国今年预计将有四个地下储备库建成注油，其中青岛的战略储备库已经开始注油。

安迅思中国分析师Amy Sun表示，相信随着更多储备库开始注油，中国原油进口量在6月份以及下半年将会回升。

纽约顾问公司PIRA Energy Group上月曾表示，作为全球第二大石油消费国的中国今年余下时间的战略石油储备增量将达到每日10万桶，明年可能达到每日20万桶。