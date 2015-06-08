黄金或最后一跌 之后开启超级牛市

著名艾略特波浪技术分析师、曾准确预言2011年黄金崩盘的Avi Gilburt周五(6月5日)在MarketWatch撰文指出，金价很可能在接下来完成最后一波跌势，尽管价格接下来较目前可能还会跌的更深，但此后却会开启一波超级牛市。

著名艾略特波浪技术分析师、曾准确预言2011年黄金崩盘的Avi Gilburt周五(6月5日)在MarketWatch又一次作出惊人的预言，他撰文指出，金价很可能在接下来6个月完成最后一波跌势，他认为这轮金价修正终于快走完，尽管价格接下来较目前还会跌的更深，但此后却会开始走一波超级牛市。

Gilburt表示，这就像在2000年，如果有人预言金价将在10年后由当时的每盎司250美元翻涨近8倍，很少人会相信；结果金价的确在2011年中冲破1900美元。

之后4年前金价大幅走高的时候，市场主流分析人士几乎都认为上破2000美元/盎司只是时间问题，但这时候Gilburt再次作出惊人预言。当时他在专栏中指出“由于金价很可能已处于这第五波抛物线式大涨的最后阶段，使得我认真以为出现任何接近1915美元的价位，都可能是这波涨势的顶部。”

之后果然如其所料，金价在2011年9月触顶，未能涨破每盎司1921美元，且距离Gilburt喊出的目标只高出6美元。他能够做出精确预测的依据，是根据精心研究200年历史的波浪理论及黄金分割线等技术工具后，通过综合计算出来的。