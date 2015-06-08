中国成品油价本周一或迎年内第四次下调

由于担心石油输出国组织(OPEC)并不会在6月5日举行的维也纳会议上宣布减产，国际油价连日来持续走跌，两日累计跌幅达5%。多家分析机构预测，本周一(6月8日)国内成品油价下调已基本板上钉钉。

进入本计价周期以来，国际油价受到美元汇率走高，石油供应依旧过剩等因素影响震荡下跌。受此影响，原油变化率持续处于负值通道之内。截至6月4日收盘，卓创资讯测算的原油变化率收于-2.61%，相对应的成品油限价下调幅度在90元/吨。

卓创资讯分析师孟鹏表示，“由于距离调价窗口只剩最后一个工作日，故本周一(6月8日)24时，国内成品油限价下调已基本板上钉钉。”

安迅思高级研究员梁丹也认为，总体来看，市场利空气氛萦绕，尽管中东局势时而牵动市场敏感的神经，但并未影响OPEC供应，沙特及伊拉克原油产量也史最高水平。近期美国经济数据好转令美元指数走强，原油价格反弹提振美国生产商增产信心。而OPEC减产希望渺茫，市场供应过剩局面难以改善，油价未来一天得以大幅反弹的机率很小。

这是继今年成品油零售限价三连涨后的首个下调预期，若调价得以落实，其将是年内成品油零售限价的第四次下调。国内汽柴油价格上一次下调是在3月27日，间隔已有近三个月。

另外，由于自本周期伊始，变化率便进入了负值通道，从而导致本周期国内成品油批发市场观望情绪持续浓厚。再加上国内的成品油，尤其是柴油需求较为疲软，本周期国内成品油批发成交表现冷清。为了刺激出货，国内主营销售单位成品油价格出现了大面积下滑。

而随着国内主营销售单位成品油批发价格的不断下滑，近期国内加油站零售利润不断放大。

卓创资讯数据显示，截至6月3日收盘，国内加油站出售主营炼厂93号汽油的利润高达809元/吨，较5月12日调价后首日利润增加231元/吨；0号柴油利润高达907元/吨，较上次调价后首日利润增加307元/吨。