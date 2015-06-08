6月人民币或阶段性下跌 而掉期价格有望企稳反弹

建设银行最新报告指出，人民币大幅贬值的风险可控，但市场因素可能导致6月份汇率阶段性回调。与此同时，掉期价格有望企稳反弹。

周一（6月8日）建设银行驻厦门外汇交易员马志德在日内最新报告中指出，6月份人民币即期汇率和掉期价格均有回调风险，建议企业保持关注。

报告指出，在中国央行（PBOC）维稳的前提下，人民币大幅贬值的风险可控，但市场因素可能导致6月份汇率阶段性回调。

报告进一步指出，中国5月贸易顺差可能收窄，影响资金流入和市场信心。而6月份为传统利润汇出旺季，目前中国国内经济形势低迷可能将导致本年利润汇出规模高于往年，本月购汇压力增强。

报告还指出，上周五公布的美国5月非农数据表现异常靓丽，美国未来经济增长前景较为乐观，这助推美元走强，并令市场对美联储（Fed）年内升息的预期升温。与此同时，人民币掉期价格可能出现阶段性探底，未来或企稳并展开区间震荡行情。

报告并指出，中国央行5月底出现定向正回购，这确认了国内短期资金利率的底部，短期限掉期点的进一步下行空间受限。

且当前中国债券收益率偏低，债券配置对于银行资金很难具有吸引力，长期限利率也难以回落，这将对长期限掉期点构成支撑。

报告最后指出，接下来中国国内资金面的波动可能开始，包括新股申购、6月开始缴税、地方债置换的挤出效应等。