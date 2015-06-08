黄金避险光环褪色 澳美实物金需求双双重挫

澳大利亚佩斯铸币厂5月的黄金销量跌至3年低位，美国铸币厂5月“鹰牌”金币的销量环比也下跌了27%,表明股市走强以及美联储9月加息的预期正在不断削弱黄金的投资吸引力。

作为全球第二大产金国的唯一炼金厂，澳大利亚佩斯铸币厂(Perth Mint)5月的黄金销量跌至3年低位，表明金价下跌直接打压了当地的黄金需求。

澳大利亚是全球第二大黄金生产商，该国出产的所有黄金几乎都被运送至佩斯铸币厂进行精炼。

据佩斯铸币厂上周五(6月5日)公布的数据显示，今年5月该厂金币和金条销量共计21671盎司，较4月的26545盎司下滑，同时也是自2012年4月来的最低水平。此外，5月该厂银币销量亦下滑至337511盎司，4月曾为472273盎司。

随着美国加息预期不断升温刺激美元走强，上周五金价跌至1162.88美元/盎司的11周低位。同时，全球黄金ETP持仓也在上周触及2009年来最低水平，因从中国至美国的股市连续上涨，削弱了黄金的投资魅力。

Heraeus Metals New York LLC市场经理Miguel Perez-Santalla称，“黄金投资需求匮乏，实物需求更是惨不容睹。由于大家对都经济增长抱乐观态度，向金币这类避险资产已经不再受青睐了。”

另一方面，全球最大铸币厂——美国铸币厂(U.S. Mint)5月“鹰牌”金币的销量环比也下跌了27%。

RJO Futures高级市场策略师Phil Streible表示，“一些投资者仍在不断将资金移入股票市场，美联储9月可能加息的预期正在削弱所有黄金投资品的吸引力。”