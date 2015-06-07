存款急速外逃 希腊银行业面临崩溃

尽管希腊政府想用“捆绑还款”逃避迫在眉睫的违约，但危机下民众疯狂挤兑，希腊银行系统全面崩溃或已只是时间问题。

首先必须明确的一点是，欧债危机后希腊银行系统高度依赖欧洲央行提供的流动性。本周三欧洲央行追加了5亿欧元的对希腊紧急流动性(ELA)，其ELA总规模已经升至807亿欧元，这相当于希腊金融系统总存款的60%(截止4月30日存款规模)。换句话说，一旦发生大规模挤兑，希腊银行系统将无法完全偿付，希腊人将承担40%的存款损失，重演2013年塞浦路斯银行业大规模减计危机。

而从上周五开始希腊债务危机急剧恶化，齐普拉斯政府拒绝了”三驾马车“的重组方案后，单方面要求在6月底“捆版偿还”对IMF的欠款。而恐慌的希腊储户对此的反应就是，大规模转移存款。

据Intelligent News报道：希腊银行业内部人士透露，周五资金净流出大幅增长，希腊国内银行可用流动性已经降至非常危险的水平。

该消息源称，周五银行净流出规模为7亿欧元，而周四为2.72亿欧元，而目前可用的欧洲央行ELA资金规模估计仅为8亿欧元。此外，希腊私人部门总储蓄(家庭和企业)余额已不足1300亿欧元，低于2004年年初时的水平。

据估算过去7个交易日内净流出34亿欧元，这威胁到了希腊银行业的稳定。

换句话说，这相当于希腊银行业5天内流失了2.5%的存款。这相当于美国人一周之内从银行取出2800亿美元存款(美国银行业存款总规模为10.7万亿美元)。

下周一希腊央行将会评估是否向欧洲央行申请更多ELA援助。但按照规定欧洲央行发放ELA的前提是希腊银行业必须保持偿付。

英国《金融时报》认为，在最好的情境下希腊也必须实施资本管制；而最坏的情况就是希腊不可避免的退出欧元区。退欧无疑将重创希腊经济，并且在长期损害欧元的信用。但是齐普拉斯政府行动表明希腊已经选择了这条道路。