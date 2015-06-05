摩根大通G7货币波动率指数温和回落

摩根大通(JPMorgan)G7货币波动率指数本周温和回落，目前在9.98水平。

本周的市场焦点似乎一直在欧洲，狗血的希腊债务剧情令市场较为动荡。因此，虽然波动率温和回落，但总体仍处于高位。

希腊已经正式拒绝了欧盟的协议草案，今日也不会付清到期的3亿欧元欠款，希腊要求将本月的4笔应还款项集中在6月30日打包支付。而此前，市场还传言称无论双方能否达成协议，希腊都能在周五还款。消息公布后，欧元自1.13上方大跌至1.12下方。

在该消息之前，欧元本周总体是强势的。特别是在德拉基称现在不是考虑扩大宽松的时候，对之前科尔言论构成明显反驳。而这也成为了欧银决议中提振欧元的关键性因素。

德拉基不接受任何关于应提早结束印钞行动的建议，表示了央行坚定实施QE的决心，但同时强调目前并不是扩大QE的良好时机。他说：“退出策略是一个非常高层面的问题，现在还远不到时候，所以我们暂时不会讨论任何与退出相关的事宜，”欧元/美元也因此在周中持续保持强势。

本交易日晚间，市场将迎来美国5月非农就业数据。预期22.5万人，略高于前值的22.3万人，失业率预期持平。不过，非农数据向来不会和预期重合，因此汇市波动率晚间走高是大概率事件。