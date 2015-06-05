日元贬值或挑起新货币战 美联储加息恐泡汤

各大币种竞争性贬值可能在今夏制造新一波变故和动荡，分析人士则在苦思这一命题：美联储(FED)将如何应对美元较其他主要币种大幅升值的影响。

法国兴业银行(Societe Generale)分析师Albert Edwards表示，引发新一轮汇率战的始作俑者将是日元，周二(6月2日)日元兑美元跌至2002年来的最低水平。

Albert Edwards认为，日本央行(BOJ)“超预期规模”的量化宽松(QE)举措可能致使日元持续走弱，并“触发新一轮全球货币战争”。他补充说，这对全球主要经济体有害无益。

他在市场研报中写道：“正如日元拖低了其他地区货币，人民币也被迫加入到竞争性贬值大潮，通缩忧虑无疑会在西方经济体重燃。”

控制储备货币水平是一国央行干预汇率的手段之一，再配合以基准利率和量化宽松举措(QE)。

如果本国货币相比周边国家强势，经济学家认为这可能导致国内的通缩风险，因廉价进口产品可能在竞争中相比国内产品更具优势。年内发布的经济数据显示，各国消费价格涨幅十分微弱。

Albert Edwards警告称，“美国和欧元区距离彻底通缩只差一口气。日元弱势可能使两地彻底落入通缩境地。”

不只是亚洲货币在贬值，纽约梅隆银行(BNY Mellon)首次汇市策略师Simon Derrick指出，欧元也在欧洲央行(ECB)量化宽松举措下不断走弱。

由于美联储(FED)是主要经济体当中未有有可能在短期内加息的央行，美元指数已来到2003年以来的新高，然而经济学家却担心，美联储也会被卷入“竞争性贬值”的游戏当中。

末日博士鲁比尼(Nouriel Roubini)上月警告说，美元已加入到货币战争当中，美国决策者对于汇率强势的紧张情绪已昭然若揭。

纽约梅隆银行的Derrick在稍早发布的一份报告中指出，如果官员们无法克服对美元强势的恐惧，那么美联储加息前景将被迫重估。法兴的Edwards补充了对于输入性通缩在美国蔓延的忧虑，尤其是源自日本的通缩压力，可能不必等太久货币战争就会进入新的爆发阶段，而投资者特别要盯紧日元的表现。

Edwards在本周的报告中则称，“我认为日元跌势将会成为金融市场和经济的主要驱动因素，新一轮货币世界动荡已来临。”