沙特经济由于油价下跌出现放缓迹象

沙特阿拉伯曾因出口石油而经济景气良好，现受油价暴跌的影响，经济呈现放缓趋势。

美国彭博社4日报道表示，据彭博社的经济学家估测，沙特今年的国内生产总值(GDP)将扩大2.5%，为2009年来的最低值。沙特2000年到2001年的平均非石油GDP增长达到了7%，国际货币基金组织则预测，2015年这个数值将会降至4.5%。

上周发布的官方数据显示，自2011年起，沙特信贷需求的增长就一直处于低谷，而外汇储备现已连续3个月暴跌。有经济指数反映，到5月份，非石油私营经济的表现已经降到了一年中的最低点。

这些数据表明油价的暴跌已经开始危及沙特的经济，而与此同时，沙特正在经历大规模的政治变化，并正在也门发起一场区域战争。国际货币基金组织称，沙特政府未来的支出计划将会令预算赤字扩大到其经济产出的20%， 而这也引发外界有关“沙特将利用债务市场以堵塞财政缺口”这种猜测的产生。

俄罗斯对外贸易银行集团(VTB Group)旗下的投资银行——VTB资本公司(VTB Capital)的首席中东与非洲经济学家拉扎·阿法(Raza Agha)称，尽管沙特整体的经济增长水平可能会保持稳定，但这种增长将更加依赖政府消费和投资。他说：“私营部门将会因油价暴跌的负面影响。”

欧那密是在周五石油输出国组织(OPEC)会议之前发表这一言论的。市场广泛预期，OPEC此次仍将坚持未来六个月维持产油量不变的政策。

欧那密告诉该报，市场中石油需求已有所上升，全球经济成长略有改善，而且来自非OPEC成员国的供应规模下降。

当被问及油价重返每桶100美元是否无望时，欧那密称，“我要说的的是，不要对价格预设立场，油价都是由市场确定的，市场中有很多投机商和诸多影响因素，油价每天都会上下浮动。”

针对沙特近来是否已上调钻探率的问题，欧那密表示，“这种说法是不对的，事实上沙特钻井的正常减少率是全世界最低的，介于4-6%。”