OPEC成员国提出80美元“合理”油价 新目标还是妄想？

伊拉克、委内瑞拉和安哥拉的石油部长本周在维也纳表示，每桶75或80美元的价格--比当前油价高约10美元，可能比较合理。伊拉克石油部长Adel Abdel Mahdi也认为这样的价位应该是“公平的”。然而，这样的信号更像是一种期望的愿景，而非表态。

眼下原油市场已历经了近一年的深度下跌，而近期部分石油输出国组织(OPEC)成员国也开始首次公开谈论新的“合理”油价。伊拉克、委内瑞拉和安哥拉的石油部长本周在维也纳表示，每桶75或80美元的价格(比当前油价高约10美元)可能比较合理。伊拉克石油部长Adel Abdel Mahdi也认为这样的价位应该是“公平的”。

一名OPEC海湾国家代表透露，在油市恢复平衡之后，他估计明年油价可能在这个水准左右。

然而，这个新区间是否会成为OPEC的共同目标仍然有待观察。为了维护在全球市场中的份额，OPEC实际上已经放弃了保护油价的努力。

但最重要的是，沙特并未表明其认可上述新观点。沙特以前曾多年声称100美元“对于生产者和消费者是合理价格”。

虽然OPEC部长只是说一说，还是在一定程度上满足了交易商、投资者及能源业高管想看清中期油价的渴望。他们可以参考这个价格来判断，持续数月的不确定性和震荡局势也许会在何时结束。

诚然，OPEC整体上并无推动油价升回至70美元以上的紧迫感，而是恰好相反。该组织本周五(6月5日)料将达成一致，在未来几个月维持目前的产量。

事实上，即便沙特及其海湾联盟开始认真讨论托市，要找到合适的平衡点也很难。伊朗平衡预算需要油价在100美元以上。而油价过高有可能让美国页岩油的竞争死灰复燃。美国页岩油产业紧急采取的削减成本措施，已经帮助缓解了油价跌势。

意大利石油生产商埃尼集团(Eni)执行长Claudio Descalzi周三表示，“若油价反弹，页岩油产量将抬头。所以我们需要适应完全不同的形势。”

回首历史，1990年代末的石油危机让OPEC放弃22-28美元的价格“区间”后，该组织已有十多年没有公开制定具体的油价目标了。这是它的一项政策。

随着市场进入长达数年的牛市，成员国的私下预期逐渐上升，而OPEC则一直强调要满足需求，而不是推高价格。

新目标还是妄想？

伊拉克石油部长Abdel Mahdi在OPEC研讨会中表示，“公平的价格”介于75-80美元之间。委内瑞拉石油部长Asdrubal Chavez被问及同一问题时也称，“我认同伊拉克石油部长的看法。”伊朗石油部长则拒绝回应。

Chavez的看法特别令人意外，因为他对油价的态度向来最为强硬，之前一直热切敦促俄罗斯等非OPEC成员国与海湾OPEC巨头讨论全面减产，以提振油价，尽管徒劳无功。

而就在三周之前，委国总统马杜罗(Nicolas Maduro)曾表示，“中期油价若能稳定维持在100美元，对委内瑞拉与OPEC最为有利。”有趣的是，几个月之前，他曾对国内民众表示，油价不会再回到那样的水平。

一家西方主要油企的一名高管也在维也纳表示，“这些信号比较像是期望的愿景，而非表态。这只是他们在抒发喜欢某些价格的方式。消费者希望油价可以更低。”

渣打银行大宗商品研究全球主管、同时也是OPEC长期观察员Paul Horsnell表示，听到回归“合理价格”目标的说法感到讶异，不过，他也警告表示，把80美元当成长期常态仍然过低。

Wood Mackenzie资深油市分析师Ann-Louise Hittle预期明年平均价格为每桶70美元，这个价位低到足以维持需求增长，也能避免美国产量再度快速成长。但她警告不要过度解读上述言论。

根据本周的外媒调查，对明年布兰特原油价格的预测值中，最高值与最低值之间的差距达到每桶近40美元，预估均值为70美元左右。