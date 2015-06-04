银行业流动性风险不稳定因素增多

在经济下行压力以及金融市场改革等因素影响下，如何积极应对各种风险隐患，考验着商业银行的稳健经营策略。

从央行去年年底对28家商业银行开展的金融稳定压力测试结果看，当前，银行业面临的风险状态正在发生变化，对于信用风险和市场风险，银行业仍保持较强的抗冲击能力，但是流动性风险的不稳定因素增多，需要银行业灵活调整内外部定价策略，进一步加强资产负债匹配管理。

信用风险整体可控

实际上，去年以来，银行业金融机构信用风险有所上升。新增不良贷款主要集中在批发和零售业、制造业及信用卡 ，三项合计占全部新增不良贷款的80%以上。产能严重过剩行业成为银行业不良“重灾区”。

银监会数据显示，截至今年一季度末，商业银行不良贷款余额9825亿元，较上季度末增加1399亿元，不良贷款率攀升至1.39%。

不过，我国银行业由于有着较充足的拨备和较高的资本充足水平，因而有较强的抵御信用风险的能力。央行的测试结果也显示，银行体系对宏观经济冲击的缓释能力较强。

然而，央行报告也警示，房地产市场出现一定调整，潜在风险有所上升。

截至去年末，银行业房地产贷款余额17.37万亿元，占各项贷款余额的21.27%，房地产市场持续调整将对银行信贷资产质量产生较大影响。

同时，央行还指出，商业银行表外业务操作中的一些问题值得关注，一是对表外业务的管理较为薄弱，操作风险突出；二是通过表内资产表外化规避金融监管；三是将不良资产从表内转移至表外，延缓信用风险的暴露。

不稳定因素增多

与面临的信用风险相比，银行业面临的流动性压力有所增大。

自去年以来，受互联网+金融以及利率市场化、股市火爆等因素影响，银行存款增速下降趋势明显，负债结构出现变化。

央行数据显示，2014年，银行业金融机构存款增速各月均跌破两位数，而稳定性较差的同业负债快速增多。

今年以来，存款流失现象依然严峻。一季度人民币存款增加4.15万亿元，同比少增1.64万亿元。

同时，存款大幅波动仍然明显，银行资金来源稳定性有待提高。2014年，银行业金融机构存款跨季月间波幅最高超过7万亿元，商业银行各项存款占总负债的比重由2006年末的87.20%下降到2014年末的78.61%。

市场风险影响有限

利率和汇率改革的加快，也给银行业的经营发展带来了深度影响。