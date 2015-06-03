(NYMEX原油收盘)美元指数大幅下挫 原油价格周二回升

美国NYMEX 7月原油期货价格周二(6月2日)收盘上涨1.06美元，涨幅1.76%，报61.26美元/桶。伦敦方面，布伦特原油7月期货周二收涨0.61美元，或0.94%，报65.49美元/桶。美元指数周二大幅下跌1%，这成为本交易日原油市场最大的动力。美国交易所持非美元货币的买家纷纷趁相对价格低廉时进场抢购。

基本面利好因素：

周二安哥拉油长表示，预计油价将会回升至80美元/桶，部分OPEC官员和代表们希望，在目前原油供应过剩的情况下，油价在未来数月能够继续回升。OPEC国家委内瑞拉以及伊朗也希望油价能够继续增长，并希望OPEC能够实现减产。

2015年一场可能是有记录以来最强的厄尔尼诺现象正在形成，并将贯穿北半球，引发全球极端天气。S&P Dow Jones Indices全球商品负责人Jodie Gunzberg表示，本轮厄尔尼诺可能令原油、黄金以及其他大宗商品受益匪浅。

基本面利空因素：

据外媒原因伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表Mehdi Asali谈话指出，OPEC国家先前纷纷增产，以填补伊朗遭制裁所出现的供应空缺，如今伊朗将说服这些国家改变早前的增产政策。伊朗有可能就核问题达成协议，相关制裁也可能随之解除。伊朗一度是OPEC成员国中第二大产油国，仅次于沙特阿拉伯，但因受到欧盟及美国制裁，自2012年以来出口减少一半，降至仅略高于100万桶/日。伊朗经济学家Khajehpour表示，伊朗在达成核协议后有能力增产44万桶/日。

周二俄罗斯能源部数据显示，俄原油产量继续维持在前苏联时期高位1071万桶/日，此时距OPEC会议还有3天。具体数据上，原油总产出自4月4383万桶升至5月的4528.8万桶，天然气产量则降至482。8亿立方米，较4月下降15.6亿立方米。

周二美国众议院能源部门主席，来自共和党Fred Upton表示，他支持取消持续了40年的美国原油出口禁令。他表示：“原油出口可以使美国和其他盟友共同获利。”有了他了支撑，可能推动众议院提出取消限制的提案，结束国会在1970年代的阿拉伯石油危机其间通过的禁运。目前这一提案已经有40名联席保荐人。