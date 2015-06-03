“日元先生“预言日元跌势即将告终 跌破130可能性极小

有“日元先生”之称的神原英姿日前预言，日元自2012年以来已达30%的跌势即将告终。曾经担任过日本大藏省事务次官的神原英姿表示，日本央行对日元贬值的接受程度以及美联储对美元升值的容忍度都在减弱。

美元/日元本周突破125关口，为逾12年来的首次。但有“日元先生”之称的神原英姿(Eisuke Sakakibara)日前预言，日元自2012年以来已达30%的跌势即将告终。

曾经担任过日本大藏省事务次官的神原英姿表示，日本央行(BOJ)对日元贬值的接受程度以及美联储(FED)对美元升值的容忍度都在减弱。

现年74岁的神原英姿周一(6月1日)接受采访时称，决策者们不太可能让日元跌破130。

他说道：“日本不希望看到日元跌破130，因为贬值得太多可能会损害经济，美国对美元进一步升值的容忍程度将有一个上限。”

因在首相安倍晋三(Shinzo Abe)实施让日本脱离通缩漩涡的计划需要日元贬值来配合，日元大跌一直为日本政府所乐见。

但一些议员开始担心日元贬值的影响，因日元走软带动进口成本上升，从而损及家庭可支配收入。

美元/日元周二涨至2002年11月以来最高位125.07，一个月内累计涨5%，年初迄今共计升近9%。

日元兑美元在2015年的头四个月忽上忽下，5月份重挫3.8%，因那时美联储主席耶伦(Janet Yellen)表示出今年加息的意愿。

过去一年，美元兑对手货币上扬17%。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，美元升值正在伤害经济，还可能让收紧货币政策的时间表延后。

日元贬至12年半低位，正是日本刺激政策下的产物；但有越来越多迹象显示，决策官员对日元跌势太快意见不一，可能令各界对“安倍经济学”的支持度下降。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co)驻东京的外汇策略师Masashi Murata指出：“弱势日元对日本有利，但日元跌势有些过快。”

日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)上周警告市场勿过度推低日元，以”“迅猛”一词形容本波跌势，凸显出其对日元潜在走向感到不安。

日本财经官员往往会发出这类早期警告，假如市场无法平静下来，还会提高警告声量。