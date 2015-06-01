中国第二批债务置换将来袭

据海外权威媒体援引知情人士的话报导称，中国正在考虑将地方置换债券额度最多增加一倍，财政部考虑第二批地方置换债券初步额度设定在5000亿-1万亿元人民币。

该不愿具名的知情人士并称，最终额度还可能调整，且需要国务院批准。

中信证券固定收益首席分析师邓海清称，财政部进一步推进置换在市场预期之中，全年至少将达到3万亿元规模；首期置换8月完成为后续置换提供了时间，预计至少还将有两批发行。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，此前要求2015年第一批地方债置换于8月底之前完成时，市场对于第二批置换计划就已经有预期，因此并不意外；对于规模来说，5000亿到1万亿，或低于之前预想的1万亿。

法国兴业银行(Societe Generale SA)驻香港利率策略主管张淑娴接受采访时称，如果中国政府真的决定将地方债置换规模扩大一倍，市场将面临债券发行增多的风险。

张淑娴称，尽管供给增多可能对5年期或更长期限的国债构成冲击，但对于政策进一步宽松的预期将令近端利率保持稳定；不过她还表示，中国央行上周实施正回购或表明决策者不希望利率过低。

受该消息影响，5年国债期货早盘跌至去年12月来低位，10年国债收益率再涨；分析人士称，市场对第二批债务置换已有预期，若后续地方债利率上行，料市场影响加剧。

财政部今年3月份公布，经国务院批准，财政部下达了1万亿元地方政府债券置换存量债务额度，允许地方把一部分到期高成本债务转换成利率较低的地方政府债券。

上述1万亿元地方政府债券置换的存量债务范围是：2013年政府性债务审计确定截至2013年6月30日的地方政府负有偿还责任的存量债务中，2015年到期需要偿还的部分。

中国今年地方债发行已自5月中旬开始逐步展开，目前已有五个地区完成了首期发行。山东债与新疆债持平招标利率区间下限；广西债和湖北债，除10年品种利率较下限高1基点外，3/5/7年期均落于下限；江苏债各期限中标利率均高于下限2基点。

财政部5月15日公告称，财政部、中国人民银行、银监会联合印发《关于2015年采用定向承销方式发行地方政府债券有关事宜的通知》，明确2015年省级政府在财政部下达的置换债券限额内采用定向承销方式发行一定额度地方债，用于置换部分存量债务。

公告并显示，各地针对2015年第1批置换债券额度的定向承销发行工作，应当于2015年8月31日前完成。