美元欲“展翅高飞” 小心GDP数据“折断羽翼”

在收获一系列利好经济数据以及美联储官员联储之后，美元在过去两周强劲反弹，有市场人士甚至惊呼：美元已作好“展翅高飞”的准备！不过正如周初所警告的那样，周五金融市场将迎接美国GDP这一超重磅数据的考验，若数据较本已疲弱的预估更加糟糕，可能令美元在准备“飞翔”之际被“折断羽翼”。

上周开始，美元指数累计上涨近2%，一些分析师表示，在美联储加息的背景之下，美元有望开始展开又一波“波澜壮阔”的局势。

因投资者押注美国将在今年稍晚加息，而日本将维持超宽松货币政策，美元/日元周四(5月28日)攀升至12年半高位。

分析师表示，周四公布的美国初请失业人数和房市数据支持美联储(FED)在今年底前加息的预期。

美国劳工部公布的数据显示，上周初请失业金人数人数连续第12周低于30万，表明就业趋势依然稳固；全美不动产协会(NAR)周四公布，美国4月成屋签约销售指数较上月增长3.4%，至112.4，创2006年5月以来最高，分析师预估为上升0.9%。

BK Asset Management的外汇策略负责人Boris Schlossberg表示：“美联储主席耶伦(Janet Yellen)上周讲话告诉市场，‘是的，我们可能在年底前加息。只要数据向好，我们就准备行动。’”

野村证券(Nomura)外汇策略主管Yunosuke Ikeda表示：“宏观基金对美联储9月加息的押注，已经增加了其对美元的多头敞口，这是推动美元本周上扬的主要因素。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)的外汇策略师Vassili Serebriakov表示，“我想，市场将会再度一窝蜂涌入做多美元，外汇投资者又开始就美联储加息布局了。”

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)的外汇首席策略师Marc Chandler称：“美元震荡走低近两个月，接下来让我们看看会发生什么。”

Chandler认为，美元反转走强的理由包括欧洲央行(ECB)将在夏季之前加速购债，同时美联储主席耶伦和副主席费希尔(Stanley Fischer)坚持年内加息的论调。

Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner说：“美国经济数据基调在改善。这提醒投资者，美国将在今年稍晚加息，这自上周开始重燃美元的吸引力。”

在周四纽约时段午盘的交易中，美元/日元回吐其大部份涨幅，此前日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)在德国德累斯顿举行的七国集团(G7)财长会议间隙表示，日元近期跌势“迅猛”，日本将密切监控汇率波动。

此番言论引发市场预期日本央行(BOJ)可能干预汇市，阻止日元进一步下跌。法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Mark McCormick说：“这为部份获利了结提供了理由。”

McCormick预计，美元将继续在上行道路之上，在年底前，欧元/美元将触及平价，美元/日元触及128。

苏格兰皇家银行(RBS)外汇策略师Brian Daingerfield说道：“目前不清楚他是更担心波动幅度还是美元/日元目前汇率有些高，但日本官员对于日元贬值而非升值的任何担忧都可能不利于美元/日元的进一步上涨。”

日元贬值正值有迹象显示美联储在准备加息而日本则在推行创纪录刺激措施之际。今年迄今，美元/日元上升3.8%。

加拿大皇家银行资本市场(RBC)资深外汇策略师Greg Moore称：“长期而言，没有什么能阻止日元进一步下跌。”

周四纽约尾盘，美元/日元上涨0.2%至123.95，之前一度上探124.46，为2002年12月份以来最高水平。

欧元/美元尾盘上涨0.4%至1.0949。希腊经济部长周四表示，针对希腊的改革换资金协议，希腊与国际债权人已在一些重点凝聚共识，但要达成协议，还要进行一些谈判。

RBC Capital Markets全球外汇策略负责人Adam Cole称：“市场显然并不认为6月5日期限是真的期限，我认为我们正朝那个方向前进，因此，这降低了欧元的风险溢价，因而推升了欧元。”

美国GDP恐传噩耗

北京时间周五20:30，美国将公布第一季度实际国内生产总值(GDP)修正数据，这将成为美元上涨路上最大“拦路虎”。

初步数据显示一季度经济增长0.2%，但是之后公布的对外贸易和商业库存报告暗示经济实际上可能出现萎缩。

路透调查预估，周五将公布的美国第一季度实际GDP年化季率料大幅下修为衰退0.8%。彭博预估当季GDP将被修正至下滑0.9%。

分析师指出，若GDP下修幅度超过预期，可能重燃外界对于美国经济前景的担忧情绪，令美联储尽早加息的预期遭受打压，从而会遏制美元的反弹势头。

德意志银行(Deutsche Bank)美国经济首席分析师Joseph LaVorgna表示：“2014年第四季度仅增长2.2%后，2015年第一季度也表现不佳，过去两季增长极其有限。因此，市场参与者开始怀疑美国经济是否可能已经进入一段较为长期的停滞。”

彭博经济学家撰文称，通常而言，特定季度的GDP修正数据并非大事，但周五出炉的一季度GDP修正值将备受关注，因为它可能显示美国经济小幅萎缩。

DailyFX表示，市场预期已经将第一季度GDP修正值下调至萎缩，而时段内美联储官员布拉德(James Bullard)以及柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)均在讲话中谈及这两个数据以及加息预期。对于即将公布的GDP数据，二者的表态趋于一致，均认为第一季度GDP增速可能会被修正至负值。

文章认为，从美联储官员的讲话来看，联储内部对于即将公布的GDP修正值以及个人消费物价指数并没有非常乐观的预期，而在目前这个节点发表观点，可能也在一定程度上降低了周五数据疲软对市场的冲击。