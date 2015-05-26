原油价格仍窄幅盘整 美库存推迟发布令市场失去焦点

国际原油价格在周二(5月26日)亚洲时段仍维持窄幅盘整格局，美国NYMEX交投于60美元/桶关口下方，波动有限。

国际原油价格在周二(5月26日)亚洲时段仍维持窄幅盘整格局，美国NYMEX交投于60美元/桶关口下方，波动有限。此前，原油市场的交投活动在周一因香港、英国和美国市场休市而变得异常清淡，虽然，中东局势再起波澜的状况令油价暂时持稳。而美国原油库存报告本周将推迟发布的状况，意味着周二日内横盘整理仍将是油价走势的主流。

澳新银行(ANZ)的分析师指出，NYMEX原油和布伦特原油目前各自受阻于60美元和66美元的阻力位，而布伦特原油价格更是离70美元这一被视作牛熊分水岭关键价位渐行渐远。分析师认为，原油前期上涨的主要动力是美国原油库存见顶回落，但这一消息的影响力在近期已经下降，因而在上周美国API原油库存剧减520万桶之后，油市反应相对平静，而油价未能上破月初高点的状况也显示了反弹动能的进一步耗竭，因此之后原油价格继续横盘整理将仍是市场基调。

在数据显示美国钻井活动下降速度已放缓的状况下，市场目光转向中东地区。在也门、伊拉克和叙利亚战事仍激烈的情况下，又有消息称沙特等海湾国家正考虑步伊朗后尘上马核能发电项目以节省原油消费增加出口，这似乎有在日后令地区局势乱上加乱的潜在风险。

北京时间11:34，NYMEX原油报59.80美元/桶，布伦特原油报65.43美元/桶。