欧元、英镑短线前进分析

周一(5月25日)国外外汇网站FXStreet分析师Omkar Godbole提供了日内欧元/美元和英镑/美元基本面点评和技术前景分析。

欧元/美元：跌至50%回撤位。欧元/美元收盘于1.1060下方，暗示汇价价格在1.1465形成短期顶部。汇价也收盘于上周低位1.1293下方（1.3991-1.0461跌势的23.6%回撤位）目前汇价交易于1.0979（50日均线），日图RSI位于41.51，暗示有进一步下跌空间。若跌破1.0963，汇价将指向1.8045（1.0461-1.1465升势的61.8%回撤位）。

不过汇价可能将反弹至100日均线1.1038。4小时图RSI几乎超卖。只要汇价交易于1.1082（1.0461-1.1465升势的23.6%回撤位）下方，汇价将承压。

英镑/美元：跌破上行趋势线。英镑/美元上周下跌1.5%，跌破上升趋势线收盘于1.5489。数据显示美国4月核心CPI升至2013年1月以来最快增速，打压汇价。日内没有美国和英国数据，两大市场休市。

汇价反弹在1.57附近受阻并大跌，跌破日图上行趋势线1.5519（1.4564-1.5813升势的23.6%回撤位）暗示顶部将近。日图收盘于1.57上方将增加突破1.5813并升至1.60的几率。目前汇价交易于100小时均线1.5485下方。日图RSI跌破50，如破跌破1.5445，汇价将指向1.5353和1.5336（1.4564-1.5813升势的38.2%回撤位）。