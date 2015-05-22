人民币兑美元冲高遇阻 短期区间整理格局难撼

人民币兑美元(6.1961, -0.0007, -0.01%)即期周五(5月22日)盘中微涨，中间价小升结束三连跌。

美元/人民币询价系统午盘报6.1965，盘中汇价一度触及6.1924的逾一个月新高，周四收报6.1968。美元/人民币央行中间价定为6.1131，周四中间价为6.1139。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2365/6.2415，周四尾盘为6.2415。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.1970/6.1980，上一交易日尾盘报6.1956。

交易员指出，日内早盘人民币汇价触及1月高点后遭遇购汇盘出手打压，涨幅快速缩减。本周交易区间较上周有所扩大，各方对人民币区间运行的思路短期难改。

交易员并表示，突破走势一般需要超出市场本身的力量，当前人民币走势未见中间价或大行指引，单靠市场本身力量还难有作为。“美元兑人民币低了有人买，高了有人卖，目前没有看到摆脱6.19-6.21区间的迹象……早盘对购汇的来说，价格就比较合适。”

有分析人士指出，从现阶段内外形势出发，经济运行、国际化进度、美元走势等存在诸多不确定性，未来人民币汇率波动仍不可避免，但汇价保持总体稳定是基本趋势，大升大贬仍难以出现，小升小贬则可能成为常态。

国际汇市方面，美元周五盘中稍事休整，此前小幅下跌并结束3日连涨，因疲弱的经济数据引发投资者在重要央行官员讲话及英美假期来临前及时获利了结。本周美元指数(95.1404, -0.2623, -0.27%)有望结束五周连跌走势。