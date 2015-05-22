摩根大通G7货币波动率指数冲高回落

摩根大通(JPMorgan)G7货币波动率指数本周冲高回落，目前在9.58水平。

在本周外汇市场上，美元基本占据统治地位，一扫之前的颓势。美联储纪要释出的信号未对美元构成进一步的持续性压制。

纪要显示，许多与会者“认为6月份时可得到的数据不太可能提供充分证据，证明上调联邦基金利率目标区间的条件已经具备。”会议纪要显示，上述观点盖过了“少数”与会者的看法，后者认为他们预计经济能为6月份的首次加息做好准备。美元指数在会议纪要出炉后自95.77一度下滑至95.26，但随后回升至95.60附近。

欧元则因欧洲央行官员的讲话而大幅受挫。欧洲央行执委科尔称该行计划在年中预期的平静期之前加快购债，此番言论引爆周二欧元跌势。

科尔称，最近债市收益率大涨令人担忧，欧洲央行5月和6月可能“温和”增加购债，以免低于每月购买目标。

此外，最新公布的日本央行决议显示维持货币政策不变，但上调经济预估。日本央行维持货币政策不变，承诺继续以每年80万亿日元的速度扩大基础货币。日本央行上修对日本经济的评估，认为日本经济持续温和复苏。日本央行同时上修对民间消费的评估，认为民间消费整体一直稳固。

而本周的行情还没结束，晚间的美国通胀数据和耶伦讲话或令市场波动率再度上升。