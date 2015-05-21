加拿大帝国商业银行(CIBC)周四(5月21日)在向客户提供的交易报告中建议投资者抓住美元近几个月最后的一波上涨机会。内容如下：

美元的最后一搏

一系列意外疲弱的美国经济数据对美元构成压制，不过在美联储首次升息之前，美元至少年内还有一次进一步上涨的机会。

虽然美国经济数据疲软，但值得注意的是：美国经济有着年初疲弱，二季度开始反弹的惯例。油价下跌和储蓄高企暗示着美国未来的消费支出会上升。此外，持续改善的就业市场环境(即便增速不像2014年同期那么迅猛)也令美联储升息的议题仍是市场关注的重点。简单来说，虽然一季度数据推后了美联储升息的时点，但这并不意味着美国经济复苏停滞了。

在过去的一个月中，其他主要央行的货币政策前景也没有什么改变。油价反弹令通胀回暖，但这不足以令欧洲央行和日本央行负利率的状况有什么变化的迹象。此外，虽然欧元区经济转正，但任何有关欧洲央行何时结束欧版QE的讨论仍是为时尚早的。

因此，美元将因为货币政策差异而出现一次反弹。

最后一次交易机会

随着之前美元的回落，在美联储首次升息之前再度建立美元多头的最后一次交易机会也开始浮现。目前，市场预期美联储会在9月首次升息。而在此之后，随着美联储升息步伐的放缓，和欧元区经济增速在2016年上升，美元的强势地位将再度被削弱。

欧元/美元、美元/日元预期

本行将欧元/美元二季度目标位设于1.07、三季度1.05、四季度1.08、明年一季度1.12水平。

同时将美元/日元二季度目标位设于123、三季度123、四季度125、明年一季度123水平。