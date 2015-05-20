在美元强势作用压制下，白银价格周二(5月19日)大幅挫跌逾3%，而整个商品市场都录得不同程度的跌势。

华尔街顶尖技术分析师警告称，隔夜的跌势只是白银价格重大修正行情的预演。

美银美林(BofA)技术分析师MacNeil Curry表示，若观察白银价格自年初以来的表现，市场陷入了异常窄幅的整固区间，且没有突破上方的重大阻力位。

虽然银价最近一年的累计涨幅达到8%，然而尚未能收复1月中旬触及的年内高点18.50美元/盎司，而相较2014年7月创下的52周高位21.63美元，银价更是下挫超20%。周二白银结算价报17.09美元。





MacNeil Curry指出，贵金属价格与美元指数的负相关联系本应可能给白银更大的向上动力，但这些并没有发生，美元指数相较年内高位下挫7%。

MacNeil Curry说：“实际情况却是，美元近两个月的回调并没有帮到白银行情，白银并未突破任何重大技术阻力位。”

他认为，未来数月内，白银可能跌至5年多来所未见的低位水准，“预计下月银价交投区间或为15-17美元，”但只要跌势开启，价格或将下看至13美元一档，这是2009年以来的最低水平，且较白银现价低了20%不止。

MacNeil Curry并称，如果13美元关口不保，则空头还将进一步泄洪，价格将加速下滑，“长期来看，我们最低看跌白银至10美元。”

他补充道：“盯紧你的交易终端，如果依计行事，那么行情将创造完美的做空良机。”

北京时间11:09，现货白银报17.07美元/盎司。