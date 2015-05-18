美元大跌谁为此“买单”？全球企业分红或减少逾400亿美元

遭遇黑色4月之后，美元指数年内的涨幅被削减大半，美联储或许可以对美元拖累经济复苏的问题松一口气，但这对于全球众多公司的股东却并非是好消息，美元的走软可能会让全球企业的分红减少超过400亿美元。

在今年3月，美元指数对一揽子货币的年度涨幅一度曾达到11%。不过，由于欧元自4月来的强势反弹，美元的年内累计涨幅已经被削减至3%。

Henderson Global Investors预计，受到美元汇率波动的影响，全球企业的分红将会减少420亿美元至1.134万亿美元。

Henderson Global Investors的全球股市收益负责人Alex Crooke表示，“强势美元在一季度曾令欧洲和日本受益，这些地区的企业支付了很大份额的红利。事实上，如果美元继续贬值，对于企业分红的影响或将超过400亿美元。”

Crooke称，“回顾历史，汇率对于企业分红有着相当大的影响。不过，随着时间的推移，这一影响将会几乎完全消失。如果投资者倾向于长线投资，他们可以忽略这一因素。”

根据Henderson Global Investors的数据显示，今年一季度，全球企业分红较去年同期下滑6%至2180亿美元，这也是该数据连续第二个季度下滑。

该机构称，强劲的美国经济增长对于企业分红“做出了更大的贡献”，美国企业一季度分红高达990亿美元。

同时，英国企业的分红大幅下滑60%至190亿美元，这还包括受到沃达丰特别分红的推动，特别分红的数额高达260亿美元，此前该公司出售了在Verizon Wireless的持股。