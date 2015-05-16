黄金高位震荡凸显，小心下周Fed会议纪要！

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国际现货黄金在经过了前两个交易日的强力反弹之后，周五(5月15日)虽然从三个月高位1227美元回落10余美元，高位震荡行情凸显。从周线上看，本周黄金将录得三个月以来最大单周涨幅，已涨近3%。不过多头们还需小心谨慎，因为下周将遭遇Fed会议纪要，行情仍存在随着反转的可能性！
昨日金价一度突破了1220美元/盎司，但是未能持稳于其上，金价日内的回落暗示缺乏进一步上行动能支撑。事实上金价在这几个交易日中的上涨中，一个是受到了美国零售数据不佳的推动，还有一个就是在持续低位震荡后有技术上反弹的需求，不过前者影响难以持续，而技术性因素也不同样不足以持续推动金价上行，这可能意味着金价要想进一步走高，将需要新的推动因素。
金价上方阻力和支撑分别见于自1月22日高位1306.20美元/盎司至3月17日低点1142.86美元/盎司下行趋势的50%和38.2%斐波那契回撤位。
金价未能站上自4月6日高位1224.10美元以来的下行趋势线将使得下行概率大增，但倘若站上1228美元可能会扩大进一步上行至1244美元的大门，为61.8%回撤档。
近期，美元指数的持续回落，提振黄金，无疑透露出在美国疲软数据下，市场参与者对美联储何时加息预期的一再延后。不过，有外媒对此不无担忧地表示，投资者也不应对此过于鸽派，需小心矫枉过正。
周四公布的《华尔街日报》对经济学家的月度调查显示，近四分之三的预测人士预计美联储将在9月份会议上开始上调隔夜利率目标区间。其余人士的预期有早有晚。市场对今年年末联邦基金利率的预期中值为0.625%，也就是目标区间为0.5%-0.75%，这意味着利率会较当前区间上调两次，每次0.25个百分点。
可以说，《华尔街日报》的这样一份调查，基本与美联储自身在当下的主流基调一致。这些预期反映出美国经济在第一季度表现疲弱之后将出现反弹的观点，从而使得美联储可以最终上调利率。
至于下周风险事件，显然就是美联储上个月的会议纪要。周五(5月15日)法国巴黎银行(BNP)表示，市场预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周发布的4月会议纪要偏向鸽派。
法国巴黎银行表示，今年年初持续疲软的经济数据状况料是关键主题。而会议纪要也料显示，FOMC或已讨论是否需将经济表现疲软仅归咎于暂时性因素。
需非常注意的是，一旦美联储会议纪要并没有外界想象的“鸽派”，反而巩固了“鹰派”的地位，那么黄金市场势必将回调考验1208及1200关口，甚至有破位1200关口的可能性。
切记，目前对于黄金来说，这波由数据引发的短线涨势并不能引领多头走太长的路！
昨日金价一度突破了1220美元/盎司，但是未能持稳于其上，金价日内的回落暗示缺乏进一步上行动能支撑。事实上金价在这几个交易日中的上涨中，一个是受到了美国零售数据不佳的推动，还有一个就是在持续低位震荡后有技术上反弹的需求，不过前者影响难以持续，而技术性因素也不同样不足以持续推动金价上行，这可能意味着金价要想进一步走高，将需要新的推动因素。
金价上方阻力和支撑分别见于自1月22日高位1306.20美元/盎司至3月17日低点1142.86美元/盎司下行趋势的50%和38.2%斐波那契回撤位。
金价未能站上自4月6日高位1224.10美元以来的下行趋势线将使得下行概率大增，但倘若站上1228美元可能会扩大进一步上行至1244美元的大门，为61.8%回撤档。
近期，美元指数的持续回落，提振黄金，无疑透露出在美国疲软数据下，市场参与者对美联储何时加息预期的一再延后。不过，有外媒对此不无担忧地表示，投资者也不应对此过于鸽派，需小心矫枉过正。
周四公布的《华尔街日报》对经济学家的月度调查显示，近四分之三的预测人士预计美联储将在9月份会议上开始上调隔夜利率目标区间。其余人士的预期有早有晚。市场对今年年末联邦基金利率的预期中值为0.625%，也就是目标区间为0.5%-0.75%，这意味着利率会较当前区间上调两次，每次0.25个百分点。
可以说，《华尔街日报》的这样一份调查，基本与美联储自身在当下的主流基调一致。这些预期反映出美国经济在第一季度表现疲弱之后将出现反弹的观点，从而使得美联储可以最终上调利率。
至于下周风险事件，显然就是美联储上个月的会议纪要。周五(5月15日)法国巴黎银行(BNP)表示，市场预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周发布的4月会议纪要偏向鸽派。
法国巴黎银行表示，今年年初持续疲软的经济数据状况料是关键主题。而会议纪要也料显示，FOMC或已讨论是否需将经济表现疲软仅归咎于暂时性因素。
需非常注意的是，一旦美联储会议纪要并没有外界想象的“鸽派”，反而巩固了“鹰派”的地位，那么黄金市场势必将回调考验1208及1200关口，甚至有破位1200关口的可能性。
切记，目前对于黄金来说，这波由数据引发的短线涨势并不能引领多头走太长的路！