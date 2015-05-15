丝绸之路经济带与俄语人才培养国际研讨会在京开幕

丝绸之路经济带与中国俄语人才培养国际研讨会15日在对外经济贸易大学正式开幕。教育部副部长、中国俄语教学研究会会长刘利民，国际俄罗斯语言文学教师协会主席、圣彼得堡大学校长维尔比茨卡娅，对外经济贸易大学校务委员会主席、校党委书记王玲，俄罗斯驻华使馆公使衔参赞陶米恒以及来自中俄多所经济类高校的代表参加了当天的开幕式。

当天，刘利民在致辞中指出，中国国家主席习近平提出的“一带一路”的合作倡议既是在新形势下对丝绸之路精神的传承和发展，同时也是对物质世界和心灵世界互联互通的新探索。目前，“一带一路”已经成为中国新一轮开放和走出去的新路径，是中国经济贸易发展的伟大蓝图。在丝绸之路经济带的建设中，俄语人才的培养、文化的交流和各民族友好关系的建立是保证这一伟大蓝图实现的必要条件。

维尔比茨卡娅表示，中俄友谊源远流长，中国人对俄语的兴趣与日俱增，而随着两国经济关系的不断发展，中国国内对于俄语人才的需求也在不断增加。培养越来越多的优秀俄语人才，延续两国人民间的友好关系，是中俄两国俄语教师面临的最重要的任务。

对外经济贸易大学校务委员会主席、校党委书记王玲则认为，本次研讨会为落实“丝绸之路经济带”战略构想以及“中俄青年友好交流年”的具体合作提供了一个良好的机会，两国学者能够借此共同探讨俄语人才的培养问题。研讨会的举行有助于加强中俄两国的人文交流、经济合作和教育合作，促进中俄两国青年间的相互交流和友谊。

据了解，15日当晚还将举行第八届中国俄语教学研究会第一次理事会会议。本次研讨会由中国俄语教学研究会、中国—俄罗斯经济类大学联盟主办，对外经济贸易大学承办。中国俄语教学研究会于1981年正式成立，并在1985年正式成为国际俄罗斯语言文学教师协会的成员之一。2013年11月，由对外经济贸易大学与圣彼得堡国立经济大学牵头的“中国--俄罗斯经济类大学联盟”正式成立，其中加盟的中方经济类高校有13所，俄方高校15所。