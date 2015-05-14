人民币若加入SDR将有多抢手？或吸引1万亿美元资金

人民币正越来越接近国际货币基金组织(IMF)将其纳入特别提款权(SDR)，市场分析人士认为一旦人民币加入SDR后，或将引发全球央行的“哄抢”。安盛投资甚至预计，这或将吸引1万亿美元的资金。

中国对于将人民币添加至SDR志在必得，一旦获得IMF评估通过，使人民币纳入国际货币基金组织成员国可以计算至官方储备的货币篮子中，成为真正意义上的国际货币。

近年来，人民币国际化的进展还是比较快的，每年增长幅度在60%以上，但与其它主要国际货币相比，人民币国际化程度仍较低，加入SDR将大大加速人民币国际化的进程。

按照惯例，国际货币基金组织年内将对SDR货币篮子进行五年一次的评估，并在年底前宣布结果。

而就在这一关键节点，中国外管局本周二(5月11日)宣布改用IMF的最新国际标准编制和发布国际收支平衡表，包括将储备资产纳入金融账户而非经常账户项下。市场人士分析称，这一举措或旨在为人民币加入SDR添砖加瓦。

安盛投资资深新兴市场经济学家姚远表示，“人民币有很大的可能性在即将进行的这次评估中被纳入特别提款权货币篮子。”

姚远预计“根据12万亿美元全球外汇储备，假定管理人把约10%的资金重新配置为人民币资产，这一位置将吸引超过1万亿美元资金。”

中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英指出，“加入SDR是人民币国际化的重要里程碑，最起码是一个非常明显的进展，突破了人民币成为国际货币的一个‘框’。”

新加坡大华银行在日前发布的一份题为《瞄准特别提款权(SDR)货币篮子》的研究报告中指出，人民币加入SDR货币篮子将进一步加快人民币的国际化进程并扩大人民币的使用范围。

大华银行高级经济师全德健表示，“中国在全球经济中的地位正在不断上升，并已成为最大贸易国之一，这意味着中国的货币应成为储备货币的候选币种。中国已逐渐开放资本账户，并加强其国内金融市场的弹性。”