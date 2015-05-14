金价年内仍缺上行动力

自去年三季度以来，国际黄金价格走势波动不断加大，各大国际金融机构对金价走势的判断也在大大分化。德意志银行、荷兰银行等多家国际金融机构看空今年金价，认定强劲的美元是金价上涨的最大阻力。法国外贸银行的最新预测是，今年黄金均价可能仅有每盎司1150美元，而明年则恐进一步下滑至每盎司1055美元。花旗银行、加拿大帝国商业银行等机构则估计金价的下跌空间有限并且是短暂的。综合各大国际金融机构的推测，今年国际黄金均价或将保持在每盎司1100至1300美元之间，美元指数走势和地缘政治冲突仍是影响金价波动的最主要因素。

虽然自布雷顿森林体系解体后美元不再与黄金挂钩，但金价波动与美国经济形势及美国货币政策仍有着密切联系。不少研究发现，美元与金价之间呈现负相关性，其相关程度高达90%以上，因此很多投资者把黄金视作美元的反向指标。去年下半年以来，在全球各大经济体中，美国经济表现无疑是最抢眼的。美国2月6日公布的非农数据远超市场预期，美国经济强劲复苏态势明朗，市场预期向好，推动美元指数强势突破百元大关，包括石油在内的大宗商品价格承压，金价从每盎司1300美元上方一路下跌至1150美元关口。不过，无论从CPI指数还是从PPI指数来看，美国物价增速非常缓慢，距离美联储2%的通胀率目标还有一定差距。3月18日，美联储FOMC议息会议后，各大投行推迟了美联储年中加息预期，未来美国经济增速有望放缓，美元指数将有所回落。一旦市场确信美联储将保持较低利率，国际金价或将止跌回稳。

不过，目前除美国之外的全球各主要经济体，经济表现依然比较低迷，中国在经历了30多年的高速增长之后进入新常态，各国普遍开始实行高度宽松的货币政策。日本、瑞典、澳大利亚等国央行都在过去一年内宣布推出宽松货币政策，并在年中后加大宽松力度。欧洲央行从3月起每月购买600亿欧元政府与私人债券，预计将持续至明年9月底，为欧洲经济注入活力。在欧洲央行宣布推出大规模“欧版QE”的刺激下，国际金价1月一举突破每盎司1300美元大关。德国经济研究信息机构公布了3月德国数据利好情况，欧元兑美元汇率有所上涨，推动金价回升。各大经济体宽松的货币政策将推动物价的普遍上涨，使得人们会偏向选择黄金白银等贵金属求保值。从中长线看，未来全球持续宽松政策将利好国际黄金价格。

国际油价去年持续大幅下滑，而比较历史上的石油价格走势与金价走势，不难发现两者有十分相似的涨落周期。美国是石油消费大国，而油价和金价都是以美元计算，油价变动对美国通胀水平和美元指数有显著影响，由此而牵动国际金价。去年下半年，由于伊拉克局势趋于缓和、美国页岩油产量上升及利比亚两大石油出口港口重开，加上全球经济增速放缓使得原油需求疲软，原油供给一时间变得严重过剩，原油价格随之大幅走低。国际原油价格短时间内不会大幅上升，加上美国CPI增速缓慢，从而给通胀施加短期下行压力。原油暴跌给美国经济施加了通胀压力，从而利空以黄金为主的具有抗通胀性的贵金属。

供给方面，黄金生产规模对金价影响不大。目前，美、澳、中三国是全球黄金生产量最多的国家。去年，全球前十大黄金生产厂商都大幅降低黄金生产的全部维持成本(AISC)，全部维持成本保持在每盎司825至1071美元区间内，平均毛利大约为每盎司313美元，比2013年下降了15%。因此，国际金价下跌至1000关口以下概率不会大，下跌空间有限。而从需求方面，全球对黄金的需求大致可分为投资需求、珠宝首饰需求、工业科研需求。当前，投资需求比重逐年上升，珠宝首饰需求比重不断减少。投资需求上升得益于黄金交易所交易基金ETF的成立。作为世界黄金消费大国，印度即将到来的婚嫁旺季将推动黄金实物需求上升。世界黄金协会认为，由于中国未能再现2013年的创纪录购买潮，去年全球黄金需求下滑4%，跌至2010年以来的最低水平。该协会表示，由于中国股市复苏，以及反腐产生“强烈影响”，金条和金币的销量减少了一半，中国对黄金的需求下跌了38%。

基于开采成本的考虑，未来国际金价下跌空间确实有限。此外，希腊债务危机、叙利亚内战、中东、伊拉克与乌克兰局势等地缘政治冲突会增加国际金融市场风险，避险情绪会在短期内支撑国际金价。虽然美国经济增速有放缓迹象、美元指数有所回落，国际金价有回稳迹象，但美元指数仍会处于高位震荡整理期，长期支撑金价上行的动力不足，国际金价或将因此保持低位震荡整理的态势，价格显著反弹的可能性不大，“逢低买入”投资者可以抓住这个时机买入黄金。从基本面上看，今年美元指数高位走势、美国经济复苏等主要因素会令国际黄金价格承压，难以突破每盎司1350美元关口；但如果中东地区冲突升级、俄乌局势再度恶化，则短期内可能触发国际金价大幅上扬。