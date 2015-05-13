高盛集团：油价反弹破坏再均衡过程 为新的跌势埋下伏笔

高盛集团(GoldmanSachs)分析师周三(5月13日)指出，“虽然油价上涨使得原油与石油股之间的估值差异缩小，但石油股的估值从历史来看已经较高，而油价本身也已经超出其依然疲软的基本面。”

高盛表示，本轮油价上涨破坏了原油市场的再均衡过程，并为接下来油价继续下跌埋下了伏笔。

1季度原油价格低迷导致石油产商削减资本开支，同时推动原油需求上升。再加上投资者相信美国原油库存不会超过库存能力极限，以及中东局势紧张，这些因素共同推动了原油价格走高。此外，由于油价相比石油开采和生产公司股价更为便宜，一些跨资产的投资者也在买入原油。

高盛在报告中指出，原油基本面依然疲软，高盛为此罗列了三点理由：

第一，虽然美国原油库存有所下降，但真正重要的是总的石油库存，因为成品油库存上升将会压低炼油利润率以及原油价格。

第二，供需平衡研究显示，2016年原油库存将仅从高位温和下降，沙特、伊拉克和俄罗斯等低成本产油国的产出将抵消强劲的需求增长以及美国以外非欧佩克的产出下降。况且，高盛指出，单是美国钻井数量的下降并不足以让全球产出进入持续的下降趋势，而伊朗产出存在上升的风险。

第三，高盛分析师预计WTI油价站上每桶60美元将最终导致美国产商增加产出、让大量闲置油井投入运营并通过做空原油进行套保。