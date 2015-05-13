为何中国没有加入全球“货币战”大军？



当前中国面临正汇率难题。由于人民币的实际贸易加权汇率在过去一年里上涨逾10%，中国出口在下滑而且竞争力在减弱。然而，分析师指出，和亚洲和欧洲的竞争对手不同，中国目前拒绝加入全球“货币战”。

中国没有加入“货币战”大军的原因包括以下两个方面：

首要问题是资金流。

随着投资者看淡中国增长前景，并去其他地方寻找更高的回报，资金正在流出中国。

苏格兰皇家银行(RBS)首席中国经济学家Louis Kuijs表示，中国在截至3月份的六个月里流失了3,000亿美元的金融资金。人民币贬值就会给资金提供更多离开中国的理由。

其次是中国想要获得人民币的储备货币地位。

中国正在游说国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入所谓的特别提款权(SDR)货币篮子。为了赢得IMF的支持，中国不能让人民币贬值，至少不能贬值太多。

经济学家押注中国有关部门将依靠其他措施来提振经济增长，例如下调利率——中国央行(PBOC)在上周末宣布了六个月来第三次降息——或者通过定向放贷向经济注入流动性。中国政府还料将通过修建更多基础设施来加大财政开支。

太平洋投资管理公司(PIMCO)认为，由于中国政府希望人民币成为储备货币，因此不大可能驾驭人民币加入全球货币竞争性贬值之战。

PIMCO驻香港基金经理孟原在周三(5月13日)发布的研究报告中指出，假如人民币大幅贬值，还会阻碍中国政府为把经济增长模式从出口推动型转变为消费带动型而作出的努力。

中国央行官员吁请IMF在今年稍后进行评估时，把人民币纳入其储备货币篮子。

人民币在IMF上次于2010年进行评估时，未能加入美元、欧元、英镑和日元的行列，因为当时人民币被认为在贸易和融资中无法自由使用。中国保持人民币汇率稳定或能在本次提升其被纳入SDR货币篮子的机会。

孟原表示，中国今年经济可能达不到7%的增长目标。就在从制造业到出口的一系列数据都逊于预估后不久，中国央行周日宣布了六个月内的第三度降息。

《中国证券报》周一在头版评论中指出，下阶段货币政策仍有宽松空间。

孟原在报告中写道：“我们预计中国随后会出台更密集宽松政策，包括可能扩大资产负债表的规模。中国正在应付房地产业低迷，并给影子银行体系去杠杆化，而且不能再依赖低薪资和竞争性汇率来支撑出口持续增长。”