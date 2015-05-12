金价延续下行压力 空头或继续主导市场

周二(5月12日)欧洲时段盘初，现货黄金刷新日内高位至1185.20，金价日内最低下探测试1180.65。就黄金最近整体走势而言，金价高位不断下移，短线支撑1180面临考验。

鉴于黄金最近走势，国外网站FXStreet分析师DhwaniMehta在日内报告中提供了日内黄金后市前景分析。

DhwaniMehta认为，国际金价周一转跌触及1178.64，不过最终反弹并收盘于1183.25。金价跌破趋势线支持1180美元附近，在20日均线1194附近受阻，因美元全盘走强，引发金价下跌。

目前金价日图录得十字星，在5日均线1186下方窄幅整理。金价交易于均线下方，暗示空头可能继续主导市场。另外日图RSI位于46，已转为持平，并位于中线下方以及负区域，支持进一步下跌。

4小时图金价在5日均线1183.26获得支撑，预计金价将温和反弹至20小时均线1185.50。不过RSI徘徊于46附近，轻微走高，表明短期上行。不过预计美元将延续上涨动能，金价日内跌势或延续。下行方面，金价或重测趋势线支持1180，若破，或跌至前低1178.64。

北京时间15:48，现货黄金报1183.95美元/盎司。