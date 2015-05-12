黄金缺支撑四顾茫然 美联储加息声不绝

周一（5月11日）纽约

黄金

期货价格收盘下跌5.90美元，跌幅0.5%，报1183.00美元/盎司，因美元走强导致黄金市场回吐非农涨幅，且希腊谈判取得部分进展，导致投资者避险需求降温。截至收盘，纽约商品交易所，6月黄金期货价格下跌5.90美元，报每盎司1183美元，跌幅为0.53%。金价盘中最低触及每盎司1178美元。上周五金价下跌了0.6%。6月白银期货价格周一收盘下跌15.1美分，报每盎司16.314美元，跌幅为0.9%。

周一美元兑欧元及其它主要货币汇率上涨，推动美元指数上涨。Secular Investor研究部门主管Taki Tsaklanos表示，交易员已经表现出了对美元的偏爱，这推动金价下跌。此外，中国央行在周末宣布降息的决定引发了市场对中国经济增长强度的担忧，这在一定程度上拖累了金价。

旧金山联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）在接受CNBC采访时表示，美国就业人数正在以相当稳定的速度增长，并指出这是今年美国经济拥有良好的增长动能的一种迹象。威廉姆斯预测称，美联储将可在年底以前实现其就业使命的相关目标。威廉姆斯还说道，美联储将在随后的每次政策会议上都讨论加息问题，但他个人倾向于该行在加息以前不要公布其具体时间，并表示美联储需要看到更多数据才做出加息决定。他还预测称，从现在算起的一年时间里，美国的失业率将会下降至5%以下。另外他还指出，股票价格是全球利率水平的一种反映。

希腊方面，希腊财政部两位官员周一表示，希腊已于周一偿还了拖欠国际货币基金组织(IMF)的约7.50亿欧元贷款，距到期日还差一天，从而避免了违约的可能性。据两名欧盟官员表示，欧元区财长们对希腊已经在援助条款上作出的妥协表示欢迎，但同时警告称仍然需要在向希腊发放资金之前见到希腊政府付出更多的努力。芝加哥RJO Futures资深策略师Phil Streible指出，欧元集团（Eurogroup）最新表态意味着，欧盟方面倾向于向深陷困境的希腊施以援手，希腊债务违约或退欧的风险似乎都正在降低，一旦希腊与欧盟方面果真释出上述态度，投资者就会发现无需出于避险的目的而持有黄金。

摩根士丹利大宗商品分析师认为，黄金价格仍然处于窄幅震荡格局，使得未来下跌的风险正愈演愈烈，黄金市场未来走势的头号掣肘仍然会是美元资金流动，美国4月份非农就业报告就像白开水一样平淡无奇，却并未促成黄金市场的大幅上涨或下跌，但在美元疲软现状会在中期之内出现逆转的预期压制之下，恐怕黄金市场下跌势能仍然不容小觑，更遑论投资者继续出脱黄金多头头

BullionVault研究部门主管Adrian Ash表示："现在没有其它影响金价的因素，因此金价跟随欧元兑美元汇率的上涨和下跌而变动。"Ash表示，除了希腊的局势和周二的欧元区GDP修正数据，热钱还关注明天美国的预算声明和周五的工业数据。

巴克莱银行在研究报告中写道，黄金交易产品（ETP）的资金出现今年以来的最大规模流出。ETP黄金持有量上周五减少了10.75吨。迄今为止，5月ETP黄金持有量仅减少了10公吨。

巴克莱表示："我们大致上是看空黄金的，但是金价预计近期将出现较大幅度的波动。"