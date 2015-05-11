黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/5/11 16:04

基本面：

"汇通网5月11日讯——★ 今日财经日历关注三大事件：欧元区财长会议(关乎希腊援助前景)、英国央行利率决议、美国4月LMCI数据(“非农克星”)。

汇通网5月10日讯——在美国非农和英国大选等重磅消息事件尘埃落定之后，全球市场此后将迎来相当清淡的一周。虽然，英国央行决议和欧洲各国的一季度GDP数据仍会成为看点，但总体来看重要消息事件有限。各方围绕希腊问题展开的新一轮讨价还价仍是关注的焦点，与此同时，投资者也仍需防备在消息日程安排相对清淡的时期出现“黑天鹅”式突发消息的可能

汇通网5月10日讯——中国央行周日(5月10日)宣布再度降息。下调基准存款利率25基点至2.25%，下调基准贷款利率25基点至5.10%。同时央行宣布扩大银行存款利率上浮区间，存款利率上限被由此前的基准利率1.3倍提高为1.5倍。

上述降息措施将于周一(5月11日)起全面生效。此举为自去年11月以来中国央行第三度降息，降息目的旨在进一步降低市场融资成本，并提升经济增速。央行官网也表示，进一步降息的行动有助于经济的进一步健康发展。

之前，中国央行曾在2月28日时降低基准贷款利率至5.35%，降低基准存款利率至2.50%。此后，中国的存款保险机制在5月1日正式启动。而此次央行进一步将存款利率上浮区间扩大至1.5倍，使得理论最高存款利率不降反升，这将为最终实现利率市场化进一步铺平道路。

直降推动央行做出降息决定的则是此前上周发布的最新经济数据。数据显示中国中小制造业企业的活动状况进一步萎缩，同时，物价升幅意外不及预期，且外贸进出口数据继续录得双线下降，令政府和央行采取措施扶助经济增长的压力变得更大。

汇通网5月11日讯——英国电讯报：希腊内阁在周日(5月10日)经过九个小时的会议后，终于就养老金和劳资谈判化解分歧达成一致，准备应战本周与欧洲债权人的挑战。





"

技术面：

前一周收了一根长上影线的早晨星，上周的阳线一定意义上确认了这个信号，日线图上macd手微弱的阳线，金价正处于分水岭一带，上周五收出的阳线也一定意义上的逆转，布林口在收窄，MA6转为向上，金价走势短期陷入震荡，上升和下跌的空间都将有限。4小时布林口走平，中轨走平，macd微弱阳线，趋势线看多。

今日观点：

综上所述，今日行情震荡，关注1191.59和1180.42，高抛低吸，短线操作

今日思路：阻力位1191.33、1194.74；支撑位1180.43、1175.1、1160.75；

1.黄金1191.59附近不破做空，止损1193.61看1181.13、1175.41、1160；

2.黄金不破1180.42做多，止损1176看1189.23、1210.06；

3.白银16.46做空，止损16.68看16.25、16.13、15.71；

4.美加突破1.2130做多，止损1.2037看1.2388；

4.美日119.86做多，止损119.63看120.27、120.75；

5.澳元0.7897做空，止损0.7945看0.7801、0.7591；

6.欧元1.1218附近做空，止损1.1290看1.1095、1.1077；

7.英镑1.5419做空，止损1.5520看1.5308、1.5136；

8.美瑞0.9241做多，止损0.9260看0.9464；

9.镑日183.42做多，止损182.45看188.06；

10.欧日134.53附近做空，止损135.67看133.62、130.53；

11.美指95.17做多，止损94.35看95.76、96.12；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

开户链接：https://www.exness.com/a/l2ebod1n



