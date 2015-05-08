震荡整固 铜市正消化涨幅

当前铜价在创年内新高，短期有一定回调消化涨幅需求，铜现货出现升水下滑乃至贴水行情，反映出现货市场严重不跟价的情况，铜市料将震荡整固以逐步消化涨幅，操作上建议前期多单控制仓位，获利减磅后以轻仓状态防范调整。

5月8日，国内股指期货剧烈震荡，大宗商品期货跌多涨少，有色金属品种多数承压回调，但领头羊铜市表现坚挺，沪铜1507此前夜盘震荡整理，最高触及46050元/吨，最低录得45780元/吨，而白天交易时段铜价围绕45900一线窄幅整理，收盘报45970元/吨，较前一交易日上涨90元/吨，涨幅在0.20%。多空交投热情不高，全天沪期铜总成交量下滑近7万手至41.2万手，总持仓小幅增加0.3万手至68.3万手。



精铜方面，8日上海电解铜现货对当月合约报价在贴水30 -升水30元/吨，上午平水铜主流成交价在45920-46000元/吨，升水铜主流成交价在45950 -46100元/吨。铜价平盘整理波幅有限，供需双方观望情绪加重，但隔夜价差维持正基差，吸引部分投机商买现抛期，吸收市场贴水现货铜，下游则多按需接货为主，现货整体交投不温不火。



精矿方面，据SMM调研显示，本周干净铜精矿TC维持在95-105美元/吨，混矿TC报价130美元/吨左右。铜精矿市场活跃度下降，成交状况萎靡，矿商多以交付长单为主，零单市场几无成交，国际矿山与国内炼厂对峙观望。此外，本周铜价上涨之际，国产铜精矿作价系数却依然未有变动，20%的铜精矿到厂作价系数为83%附近，25%的铜精矿作价系数为86%-87%，国内精矿更多开始替代国外矿山需求。



消息面上，中国海关总署数据显示，中国4月贸易数据大幅不及预期，其中4月出口数据同比下滑6.4%，4月进口同比下滑16.2%，创2009年来同期最差表现。此外，中国4月铜及铜产品进口43万吨，中国1-4月未锻轧铜及铜材进口153.3万吨，同比降14%。中美贸易进口数据疲软表现出内需疲软，但对短期铜价负面影响有限，因市场多数机构早已接受了“经济数据低迷，维稳政策保底”的整体思路，随着中国高层进一步认识到实体经济低迷表现，二季度中国“稳增长”措施料加强，市场对货币宽松政策预期再升温，而上期所铜库存拐头回落及进口铜的降温，反而对国内铜价起到支撑作用。



整体上看，在5月“超级周”期间，中美政策“蜜月期”仍在，美元指数大幅回落，中国政策刺激预期升温，铜等大宗商品“红五月”预计震荡偏强。但与此同时，我们也看到当前铜价在创年内新高，短期有一定回调消化涨幅需求，铜现货出现升水下滑乃至贴水行情，反映出现货市场严重不跟价的情况，铜市料将震荡整固以逐步消化涨幅，操作上建议前期多单控制仓位，获利减磅后以轻仓状态防范调整。