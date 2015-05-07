美元仍是市场眼中的“香饽饽” 欧元料继续承压

据外媒周三(5月6日)公布的调查显示，美元不久可能重拾涨势，但前提是经济从开年的疲弱中恢复得足够强劲，使美联储(Fed)有理由升息。

自去年夏天以来，美元几乎一边倒地上涨了20%，因为美国公布了一系列强劲的经济数据，增加了美联储升息的机率。当时其他主要央行均已经宽松政策，抗击通缩风险。

尽管美国近来公布的经济数据令人失望，使美元这一波历史性的涨势暂停，但本次受访的43名分析师中有38人认为，这只是美元上涨过程中的一次停顿而已。

调查预计，到今年年底时，美元指数(94.0831, -0.0662, -0.07%)将上涨近8%，报102.8，为2003年初以来最高。

虽然过去一个月，美元净多仓已经减少，但商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，美元仍是投机客做多时最偏爱的货币。这其中的多数信心来自对美国第二季经济数据好转的期望。今年第一季美国经济没有增长。

苏格兰皇家银行(RBS)外汇分析师Melinda Smith表示，“我们预计政策趋势分歧仍是整个2015年的一个重要题材，如果美国数据如预期般好转，将为美联储稍晚升息提供空间。”

Smith补充道，“虽然美元上涨过程中或许有更多停顿，但一旦数据好转，美元将恢复上涨，这将有利于美元，尤其在其他央行立场更为温和，或进一步宽松政策之际。”

本周五(5月8日)将公布的美国4月非农就业数据将对美联储的利率预期非常关键，对美元也是如此。分析师预测，上个月新增非农就业岗位22.4万个，较3月的12.6万有大幅增长。3月的数据为一年多来最低。

目前薪资增长令人失望，在美联储侧重(提高)通胀率和完全就业之际，阻止了美联储收紧政策。

华尔街多数大银行以及其他分析师目前认为，美联储将按兵不动，直到第三季才可能升息，而此前一直预期在6月升息。

如果美元上涨的幅度如预测的那样，那么可能将降低出口的竞争力，从而挫伤美国经济，这样也会抑制物价和工资上涨，从而降低了升息的机率。

此外，调查还显示，欧元可能继续承压，一定程度上是因为欧洲央行执行购债计划，即量化宽松(QE)。欧元兑美元(1.1359, 0.0017, 0.15%)一个月后可能报1.09美元，六个月和一年后分别报1.04和1.03，与上月的调查结果相似。

不过，58位受访分析师中有26位预计，未来一年欧元兑美元可能跌向平价，甚至更低。