美国贸易赤字飙升 黄金抢滩千二待非农

周二（5月5日）纽约黄金期货价格收盘上涨6.40美元，涨幅0.5%，报1193.20美元/盎司，盘中交投于1184.90-1199.30美元/盎司，逼近1200美元大关，美国贸易帐数据逊于预期打压美元，且中东地缘政治紧张局势在一定程度上改善避险需求。

经济数据方面，美国3月份贸易赤字飙升43%至515亿美元，贸易赤字规模创出1996年以来的最高值，远高于此前的预期。这也暗示美国第一季度GDP数据将被向下修正至负数。此前的数据为增长0.2%。 美国贸易数据公布后，多家投行下调美国GDP数据，摩根大通将美国一季度GDP增速预期由0.2%下调至-0.5%；高盛经济学家团队下调美国第一季度GDP预期值-0.5%，维持第二季度增长2.9%的预期不变；德意志银行下调美国第一季度GDP预期至-0.5%，此前料增0.2%。

据沙特国家媒体和其他社交媒体周二报道，也门什叶派Houthi武装组织炮袭沙特南部的奈季兰（Najran）市。在美国经济数据表现疲软、增长疑虑加重和地缘政治紧张局势的多重打压之下，美国股市盘中大跌，周二（5月5日）全球主要股指多数下跌，美国三大股指全线下挫，苹果股价与科技板块下跌拖累纳指下跌1.55%，标普亦跌逾1%；欧洲股市亦大幅下跌，德股、法股重挫逾2%，希腊股市大跌3.9%。

道明证券大宗商品策略主管米勒（Bart Melek）表示，在市场紧锣密鼓地备战即将在周五（5月8日）发布的美国4月非农就业报告之际，黄金价格难以持久地守住来之不易的1200.00美元/盎司整数位心理关口；美国4月非农就业人口增幅若低于20.0万，那么就会利好黄金市场，进而帮助黄金价格涨破1200.00美元/盎司关口和近期阻力位1221.00美元/盎司。

咨询公司Insignia Consultants的首席市场分析师琴坦？卡尔纳尼（Chintan Karnani）指出，黄金价格上涨的另一原因则是，在金价上涨至每盎司1166美元的关键支撑位上方以后，市场上出现了技术性买盘和空头回补活动，从而对金价形成了支撑。他还说道，美国劳工部将在周五公布4月份的非农就业报告，而交易商正在这份报告公布以前平仓空头。

卡尔纳尼认为，目前每盎司1160美元到1230美元的金价成交区间应该很快就会被打破。但与此同时，投资者"担心金价在短期内不会上涨"。市场将需看到黄金"价格大幅上涨"，这样一来才能吸引散户投资者进场投资黄金，他说道。

黄金投资网站BullionVault周二公布的数据表明，投资者对黄金的兴趣正在增长。数据显示，该网站的黄金投资者指数（Gold Investor Index）在4月份上升至53.6点，相比之下3月份为53.1点。这项指数所衡量的是扩大黄金持有量或开始持有黄金的投资者人数与卖出黄金的投资者人数的对比，如果在50点则反映一种完美的平衡。4月份BullionVault网站上的黄金净需求创下了自2013年8月份以来的最高水平。