荷兰银行称金价有更多下行压力 丰业料金价将跌破1150

上周后三个交易日中金价的大幅下跌使得黄金市场以非常糟糕的态势结束了4月并且开始了5月。

美元计金价在周五一度触及1170美元/盎司的低点，这是超过6周多以来金价的最低水平。

对于金价自1200美元/盎司上方的下跌，一名伦敦的黄金经纪人表示，目前金价正在震荡区间的低点附近，“理论上来说，现在应该是逢低买入的实际，但我认为要谨慎。”

欧洲市场由于劳动节休市，但标准银行(Standard Bank)的Leon Westgate表示：“黄金受到了欧元计金价持仓的影响，这些仓位有一些被清空了。”

Westgate说：“目前银价在跟随着金价，但这更多是习惯问题。”

周五银价的表现好过金价表现，下跌并不多，维持在16美元/盎司上方。

欧元计金价在周五下跌至1044美元/盎司，当周下跌幅度达到4.5%，这是2013年9月以来欧元计金价表现最差的一周，抹去了4月欧元计金价涨幅的三分之二。

荷兰银行(ABN Amro)表示：“贵金属的价格表现出了对表现良好的美国经济数据非常敏感，而难以从疲软美元中获利。”

荷兰银行称：“这表明了金价更多受下行压力的影响，会有更多下行。”

丰业银行(Scotia Mocatta)称，对金价仍然看空。“下行可能跌至3月低点至1150美元/盎司下方。”

“技术面而言，显现出下行趋势，并且表明会加速下行。”