中央政治局会议开稳增长“药方” 释放7大信号

中共中央政治局4月30日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。此次会议强调要“高度重视应对经济下行压力”，并从财政货币政策、投资、房地产等方面开出了诸多稳增长“药方”。此外，会议强调三个“没有变”，要求领导干部掌握五大新本领，释放出的一系列信号值得关注。

信号一： 经济下行压力仍然较大

与去年仅提到“经济下行压力依然存在”不同，此次中央政治局会议两处提到了“下行压力”，一处是在对经济形势的判断中提出“经济运行走势分化，下行压力仍然较大”，一处是在宏观政策总体要求中提出“高度重视应对经济下行压力，加快改革开放步伐”。

当前中国经济的“下行压力”从最近公布的一季度数据可见一斑。数据显示，一季度GDP增长7%，虽然一季度经济增长与预期目标相符，但其增速相较去年四季度回落了0.4个百分点。

国家信息中心经济预测部主任祝宝良对中新网记者表示，在经济下行压力不减的情况下，此次中央政治局会议对当前经济形势做了精准判断，也吹响了加大稳增长力度的号角。

信号二：财政政策会更加积极

会议提出，积极的财政政策要增加公共支出，加大降税清费力度。

民生证券研究院执行院长管清友对中新网记者表示，中央已经关注到“积极财政不够积极”的问题，强调“增加公共支出”，调动各方积极性。地方政府可能改变状态，掀起基建投资热潮。

管清友认为，基建的思路依然是区域振兴，核心的就是一带一路、京津冀和长江经济带，但也有新意，一是更加注重“互联网+”为代表的信息基础设施投资，二是融资方式上更加依赖社会资本，通过PPP和城镇化基金弥补资金缺口。

信号三：货币政策更重“疗效”

会议提出，稳健的货币政策要把握好度，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

北京大学经济学院教授、发展经济学系主任曹和平对中新网记者表示，当前货币政策传导至实体经济的渠道并不是很畅通，虽然近期降息、降准政策接连出台，但增加的可贷资金并没有真正解决中小企业融资难的问题，大量资金流向了大型企业、股票市场、房地产行业。

祝宝良表示，要疏通传导渠道，必须要降低实体经济的运行风险，真正调动金融机构的放贷意愿。另外，要注重发挥资本市场的作用，大力发展直接融资，改变经济过度依赖间接融资的局面。

信号四：投资不能做无用功

会议提出，要注重发挥投资的关键作用，认真选择好投资项目，做到有市场，有长期回报。要整体推进财税、金融、投融资体制改革，解决好重大基础设施项目、市政项目、实体产业部分资金循环不畅问题。

祝宝良指出，投资在稳定经济增长中不可或缺，未来稳增长力度将会加大。而会议提出的“有市场，有长期回报”的原则，意味着投资既有利于短期经济增长，又不能做无用功，更不能带来后遗症。

“要增加投资，必须要推进投融资体制改革。”曹和平表示，过去地方政府主要靠卖地获得财政资金，但如今土地也卖得差不多了，房地产市场也处于调整中，只有进行投融资体制改革，让更多的民资进入，才能获得更多建设资金，并防范地方债风险。

值得注意的是，国家发改委投资司副司长罗国三近期表示，国家将根据实际情况，不断充实完善和动态调整重大工程包，近期可能会推出新一批重大工程包。

信号五：房地产要建立长效机制

会议提出，要完善市场环境，盘活存量资产，建立房地产健康发展的长效机制。

中新网记者注意到，这是时隔1年多，中央政治局会议上重提房地产，上一次提到房地产的中央政治局会议是2013年12月3日，当时会议提出“做好住房保障和房地产市场调控工作”。

“房地产市场情况发生了变化，2014年以来，房地产投资增速放缓，市场分化明显，中央政治局会议重提房地产，释放出保持房地产市场的稳定的信号”。祝宝良认为。

曹和平指出，如今经济下行，人们预期转向，房地产在全国范围内出现下行趋势。从此番表态来看，短期有可能继续出台鼓励购房的税收和信贷政策，以消化住房库存，而长期有利于房地产市场治本的政策也可能加快出台步伐。

信号六：强调三个“没有变”

会议提出，中央坚持国有企业改革方向没有变，依法保护民营企业产权方针没有变，坚持对外开放和利用外资政策也没有变。

祝宝良表示，这个表态间接回应了国企合并的传闻，也给担心被国企挤压的民资、对反垄断有疑虑的外资吃了个“定心丸”。

曹和平表示，三个“没有变”是强调政策的连续性，在当前大力反腐和改革的形势下，强调经济领域里的重大政策保持不变，有利于稳定市场预期。

信号七：干部要掌握五大新本领

会议提出，在新常态下，各级领导干部领导经济工作要摆脱旧的路径依赖，掌握认识发展趋势和准确分析经济形势、营造良好市场环境、发现和使用经济人才、保护产权和知识产权、维护社会公平正义等新的本领。

祝宝良指出，这是在新的条件下，对领导干部的新要求，简单来说就是告诉他们“别懒政”。各地官员的精神状态要进入新状态，克服懒政和不作为，主动转变思路，适应和引领新常态。

专家表示，如果各级政府没有根据新常态及时转换思路，在结构调整、升级换代、模式转变、创新创业上没有主动作为，没有充分激发市场主体积极性，没有大力为市场主体发挥作用创造良好环境，那么在资源环境约束加大、劳动力等要素成本上升的新常态下，完成经济增长目标会有很大的困难。